У червні українці поклали в банки майже 25 мільярдів — Finance.ua
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У червні українці поклали в банки майже 25 мільярдів

Кредит&Депозит
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У червні українці поклали в банки майже 25 мільярдів
У червні українці поклали в банки майже 25 мільярдів
У червні загальний обсяг депозитного портфеля загалом по банківській системі виріс на 24,6 млрд грн. (3,2%) і становив 785,2 млрд грн.
Про це свідчать дані НБУ.

Депозити в гривні

Депозитний портфель у національній валюті виріс на 5,4%, а саме на 27,8 млрд грн, і складає 537,2 млрд грн.

Депозити у валюті

У валютних заощадженнях продовжилась тенденція відтоку вкладів. Як і попередні місяці українці забирають депозити у доларах і євро з банків. Валютний депозитний портфель знизився на $11 млн (1,3%) і складає $8,47 млрд.

Дохідність вкладень

Дохідність банківських заощаджень виросла і для гривні, і для іноземної валюти. Гривневі депозити подорожчали суттєвіше, на 1,2 п.п. до 7,6% річних.
Середня ставка для валютних вкладів виросла на 0,1 п.п. до 0,8% річних.

Довідка Finance.ua:

  • за даними ФГВФО, станом на 1 червня 2022 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 839,1 млрд грн;
  • ставки за вкладами у гривні зросли у 7 великих банках. Проте максимальна дохідність за річними заощадженнями в національній валюті впала з 15,5% до 14% річних.
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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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