Скільки грошей тримають українці на депозитах у банках - учасниках ФГВФО — Finance.ua

Скільки грошей тримають українці на депозитах у банках - учасниках ФГВФО Вчора 15:38 — Кредит&Депозит

Станом на 1 червня 2022 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 839,1 млрд грн.

Про це повідомили у пресслужбі Фонду гарантування.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок червня 2022 року:

вклади у національній валюті — 551,6 млрд грн;

вклади в іноземній валюті — 287,5 млрд грн.

Нагадаємо, при здійсненні виплат за вкладами в іноземній валюті вони перераховуються в гривню за офіційним курсом, встановленим Національним банком України на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації.

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Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 червня 2022 року становила 2,9%, а сума їх вкладів склала 73,3 млрд грн (8,7% від загальної суми вкладів). Вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року.

Нагадуємо, з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках-учасниках Фонду поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Станом на 1 червня 2022 року в реєстрі учасників Фонду гарантування нараховувалося 69 банків.

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