Ринок праці влітку: для кого і де є робота — Finance.ua

Ринок праці влітку: для кого і де є робота Вчора 08:04 — Особисті фінанси

Ринок праці влітку: для кого і де є робота, freepik.com

Ринок праці, попри війну та економічну кризу, продовжує відновлюватися повільними темпами. Найпростіше знайти роботу у західних областях України, де в середньому на одну вакансію не більше двох кандидатів. Знизилася конкуренція у столиці, в середньому на одне робоче місце в Києві тепер претендує 6 осіб.

Про це свідчать дані експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua

Для кого є робота

Зокрема, на початку літа найбільше вакансій розмістила на сайті grc.ua сфера продажу. Пропозиції роботи для продавців, касирів, адміністраторів торгового залу, а також менеджерів з продажу у червні складають 23,5% від усіх актуальних вакансій.

В ІТ-сфері не відбулося відчутних змін. Кількість пропозицій роботи для ІТ-спеціалістів майже не змінилася. Проте на загальному незначному пожвавленні ринку праці у інших сферах, частка вакансій в ІТ-сфері знизилася з 15,6% у травні до 12,2% у червні.

У червні затребуваними були також спеціалісти без досвіду роботи, працівники сфери транспорту та логістики, робітничий персонал, фахівці сільського господарства та працівники сфери будівництва та нерухомості, маркетологи.

Бізнес поступово відновлює комерційну діяльність, припинену від початку війни. Багато жінок, які переїхали з метою убезпечення себе та дітей у інші міста чи країни, працювали бухгалтерами. Компанії почали активніше шукати працівників цієї сфери. У червні з’явилося більше вакансій для бухгалтерів та спеціалістів з управлінського обліку.

Негативну динаміку продемонструвала сфера медицини та фармацевтики. Ці фахівці протягом тривалого часу були затребуваними та традиційно потрапляли до десятки професій з найбільшою кількістю пропозицій роботи. Проте у червні кількість вакансій для них відчутно скоротилася.

Найважче зараз знайти роботу держслужбовцям, страхувальникам, юристам, освітянам, спеціалістам сфер автомобільного бізнесу, працівникам сфери HoReCa та спортивних клубів, фітнесу та салонів краси. Для цих спеціалістів у червні, як і у попередні місяці, найменше вакансій.

Де найбільше роботи

Найбільше роботи на початку літа пропонують роботодавці у столиці, а також компанії у Львові та області, у Дніпропетровській області. При цьому Київ утримує впевнене лідерство по кількості вакансій та рівню заробітних плат. Пропозиції роботи столичних роботодавців складають 34,5% від усіх вакансій, розміщених у червні на сайті. Львів та Дніпро, хоча й пропонують трохи більше роботи, аніж інші регіони, мають значну різницю з лідером рейтингу, Києвом.

Цікавим є той факт, що у Київській області, яка зазвичай посідає найнижчі сходинки у рейтингу за кількістю вакансій, у червні з’явилося більше вакансій. Відтак на початку літа столична область входить до десятки регіонів з найбільшою кількістю вакансій. Приблизно однакова кількість вакансій також в Івано-Франківській, Черкаській, Полтавській, Вінницькій та Закарпатській областях.

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Найбільший негативний вплив на ринок праці війна здійснила на регіони, які найбільше потерпають від воєнної агресії рф. Там ринок праці впав до мінімальних показників.

Де найлегше знайти роботу

Війна стала причиною змін у регіональній структурі ринку праці. У західні області від початку війни переїжджали українці у пошуках прихистку. Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська області були найпопулярнішими при релокації підприємств з регіонів, які потерпали найбільше від ворожих атак. Бізнес, що діяв у цих регіонах, переважно зміг зберегти свою комерційну діяльність, на відміну від компаній, що змушені були припинити роботу у місцях бойових дій. Відтак, області на Заході України демонструють більшу частку вакансій у структурі ринку праці, аніж це було до війни. Тому пошукачі у західних регіонах стикаються з меншими проблемами при працевлаштуванні.

Найнижча конкуренція на початку літа в Івано-Франківській області, тут в середньому на одне робоче місце претендує один кандидат. Низька конкуренція також у Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях, тут на одну вакансію в середньому претендує не більше двох осіб.

У Запорізькій та Харківській областях на початку літа спостерігається найвищий рівень конкуренції — 13-14 кандидатів на одне робоче місце. Трохи нижчий показник конкуренції в Одеській області, проте він вищий, аніж в середньому по ринку. На одну відкриту вакансію в Одеській області претендують 10 осіб.

У Києві та Київській області конкуренція у червні знизилася, порівнюючи з травнем. Якщо наприкінці весни у столиці на одне робоче місце претендувало 9-10 осіб, то у червні у конкурсі на вакансію в середньому 6 осіб.

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