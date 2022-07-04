50% вакансій зосереджені у двох містах України: де найкраще шукати роботу — Finance.ua

50% вакансій зосереджені у двох містах України: де найкраще шукати роботу Вчора 08:00 — Особисті фінанси

50% вакансій зосереджені у двох містах України: де найкраще шукати роботу

Понад 50% вакансій з працевлаштування у червні 2022 року географічно знаходяться у двох ключових містах — Києві та Львові.

За даними порталу robota.ua, у Києві відсоток вакантності складає 36%, у Львові — 15%. Третє та четверте місце зайняли Дніпро та Одеса — 8% та 5% відповідно. Вінниця, Івано-Франківськ, Полтава, Хмельницький, Ужгород та Харків розподілили між собою по 3% вакансій.

«Якщо розглядати міста-лідери за кількістю вакансій, у топ-5 міст входять Київ, який зараз має понад 8 тисяч вакансій, ще 3 тисячі вакансій у Львові. У Дніпрі майже 1,5 тисячі, в Одесі — 1300, у Вінниці — 600 вакансій. Щодо резюме ситуація наступна: у Києві маємо майже 24 тисячі резюме, в Одесі — 2,5 тис резюме, у Дніпрі 2300, у Львові трішки більше 2 тисяч», — зазначила головний редактор журналу «Будні» robota.ua Юлія Далібук

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За словами експертки, найбільш сприятлива ситуація зараз склалася у Львові. За кількістю вакансій він опинився на другому місці, за кількістю резюме — на четвертому.

«Сьогодні Львів по суті єдине місто в Україні, де пропозиція від роботодавців перевищує попит від пошукачів. Тому там зараз вигідно шукати роботу і це можна зробити швидше, ніж в інших регіонах. У інших містах ринок праці — в руках працедавця», — зауважила експертка.

Загалом, за даними порталу, порівняно з довоєнними рівнем ринок праці відновився на 27%. Станом на 2021 року щоденні показники вакантності становили 100 тисяч вакансій по Україні.

«Найближчим часом ми побачимо збільшення кількості вакансій за робітничими спеціальностями, а також форматом «робота парт тайм». Ми прогнозуємо суттєве зниження попиту на «білих комірців» і підвищення попиту на «сірих» та «синіх комірців», — додала Далібук.

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