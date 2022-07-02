Робота для українських біженців у Британії: скільки платять без знання мови — Finance.ua

Робота для українських біженців у Британії: скільки платять без знання мови Вчора 16:00 — Особисті фінанси

Притулок у Великій Британії знайшли 82 тисячі українців, а візи отримали понад 50 тисяч українських біженців.

Після приїзду до Великобританії прикордонники ставлять у паспорті позначку про в’їзд терміном на 6 місяців. Цей штамп свідчить про право українського біженця на роботу, навчання та отримання допомоги у Великій Британії.

Дозвіл на проживання (тимчасова віза) дає право на роботу у Великій Британії, окремо по дозвіл звертатися не потрібно.

Щоб знайти роботу, в першу чергу варто звернутися до державних Jobcentre Plus. Їх можна знайти в більшості міст та деяких селищах Великобританії.

У цих центрах можна отримати додаткове навчання, персонального коуча з пошуку роботи та допомогу у складанні резюме.

Також у громадських організаціях для біженців можна отримати допомогу у працевлаштуванні, аж до спільного пошуку вакансій на спеціалізованих сайтах.

При оформленні на роботу знати, що мінімальна оплата праці становить 9,50 фунтів стерлінгів тим, кому виповнилося 23 року.

Робочий час — у середньому 48 годин на тиждень. До 18 років не можна працювати більше 40 годин на тиждень. Мінімальна зарплата у 2022 році — 1851 фунтів стерлінгів без вирахування податків (мінус 10% — «на руки»).

Подати заявку на роботу можна на урядовому сайті, створивши обліковий запис.

Можна звернутися до Національної служби кар’єри щодо консультації: https://nationalcareers.service.gov.uk/.

Також біженцям радять дивитися вакансії на сайті місцевої ради, ярмарках вакансій, місцевих та національних газетах.

Хоча на багатьох сайтах у графі пошуку за параметрами «україномовний» (Ukraine speaking) у Великій Британії видається десятки та сотні вакансій — від няні до керівника відділу в ресторані «KFC», в більшості випадків мається на увазі, що претендент вільно спілкується також англійською мовою. Це ж стосується і роботи з догляду за людьми похилого віку або тренерів у спортивні гуртки.

Все ж таки іноді на загальних сайтах трапляються вакансії і без таких вимог — для роботи українців з українськими біженцями. Наприклад, на фріланс шукають помічника фотографа, щоб допомагати вчити українських біженців фотосправі (за 15 фунтів стерлінгів на годину), або україномовного продюсера для створення відеороликів про українців у соцмережах.

Великий вибір вакансій у Великобританії на сезонних роботах на фермах. Шукати їх можна самостійно. У групах з пошуку роботи рекомендують знайти контакти фермерського господарства, що цікавить, і писати запит безпосередньо про умови оплати та бажання працювати.

Наприклад, в одному з оголошень обговорюються умови роботи на фермах у тепличних господарствах із середньою оплатою 2000 євро (1730 фунтів стерлінгів):

ставка 9,5 фунтів на годину (переробки до + 50% від ставки); графік 8-12 годин, 5-6 днів на тиждень; житло 59 фунтів на тиждень; харчування 20-30 фунтів на тиждень; робота в різних містах Британії; обов’язки: збирання врожаю, догляд за саджанцями, упаковка врожаю.

Деякі оголошення від українських компаній-посередників розпочинаються зі слів солідарності з українцями.

«Якщо ви вирішили шукати роботу чи вимушений притулок, ми з радістю допоможемо Вам з вирішенням усіх побутових проблем. На ферми з вирощування ягід, фруктів, овочів та салату потрібні працівники на збирання та упаковку, графство Кент. Робота офіційна, за контрактом», — йдеться на одному з сайтів.

В описі вакансії зазначена зарплата від 13 євро на годину, є овертайм, 5-6 днів на тиждень, на місяць — від 3000 до 3600 євро в залежності від годин та бажання.

«Знання англійської мови та досвіду роботи не потрібне. Проживання безкоштовне в готелі (фото є). Окремо, це не мешкати з англійцями. Харчування теж безкоштовне для Вас та дітей», — уточнюється у вакансії.

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Також багато вакансій на виробництвах та складах. Наприклад, упаковка продукції або збирання замовлень брендового одягу. Заробити можна від 2500 євро.

"На підприємство, яке займається випуском кави, потрібні робітники для сортування та пакування готової продукції. Сімейні пари, жінки та чоловіки до 55 років.

До ваших обов’язків входитиме сортування продукції, її перевірка на брак, упаковка в коробки, поклейка етикеток та стікерів", — йдеться в описі такої роботи.

Заробітна плата — 11 фунтів стерлінгів на годину. Графік роботи 5-6 днів на тиждень по 8-12 годин. Проживання обіцяють у квартирах, по 2 особи у кімнаті, за рахунок роботодавця. На роботу й назад возить службовий автобус. На підприємстві видається робочий одяг.

До речі, подорожувати можна не лише на власному авто. Забронюйте та купуйте квитки на INFOBUS.

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