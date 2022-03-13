Британія платитиме £350 своїм громадянам за надання житла біженцям з України — Finance.ua

Британія платитиме £350 своїм громадянам за надання житла біженцям з України

Вчора 16:32 — Особисті фінанси

Британія платитиме £350 своїм громадянам за надання житла біженцям з України

Британія виплачуватиме 350 фунтів стерлінгів своїм громадянам, які нададуть прихисток біженцям з України.

Про це повідомляє Reuters

Нова програма під назвою «Будинки для України» дозволить біженцям приїхати до Британії, навіть якщо вони не мають родинних зв’язків, заявив уряд у неділю.

Британія буде платити своїм громадянам 350 фунтів стерлінгів (456 доларів) на місяць, якщо вони зможуть запропонувати біженцям вільну кімнату або квартиру мінімум на 6 місяців.

Відповідно до програми «Будинки для України» представники громадськості, благодійні організації, підприємства та громадські групи повинні запропонувати житло для біженців через відповідну веб-сторінку до кінця наступного тижня.

Уряд Британії зіткнувся з критикою через затримки з прийомом біженців.

Законодавці від усіх провідних політичних партій закидають уряду те, що українці повинні отримати візи для того, щоб прибути у Британію. Вони назвали це «пріоритетом бюрократії над добробутом тих, хто тікає від війни».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною