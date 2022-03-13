Британія платитиме £350 своїм громадянам за надання житла біженцям з України — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Британія платитиме £350 своїм громадянам за надання житла біженцям з України

Вчора 16:32Особисті фінанси
6567
Британія платитиме £350 своїм громадянам за надання житла біженцям з УкраїниБританія платитиме £350 своїм громадянам за надання житла біженцям з України
Британія виплачуватиме 350 фунтів стерлінгів своїм громадянам, які нададуть прихисток біженцям з України.
Про це повідомляє Reuters.
Нова програма під назвою «Будинки для України» дозволить біженцям приїхати до Британії, навіть якщо вони не мають родинних зв’язків, заявив уряд у неділю.
Британія буде платити своїм громадянам 350 фунтів стерлінгів (456 доларів) на місяць, якщо вони зможуть запропонувати біженцям вільну кімнату або квартиру мінімум на 6 місяців.
Відповідно до програми «Будинки для України» представники громадськості, благодійні організації, підприємства та громадські групи повинні запропонувати житло для біженців через відповідну веб-сторінку до кінця наступного тижня.
Уряд Британії зіткнувся з критикою через затримки з прийомом біженців.
Законодавці від усіх провідних політичних партій закидають уряду те, що українці повинні отримати візи для того, щоб прибути у Британію. Вони назвали це «пріоритетом бюрократії над добробутом тих, хто тікає від війни».
За матеріалами: Українська правда
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.