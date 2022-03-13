На які виплати можуть розраховувати біженці у Німеччині — Finance.ua

На які виплати можуть розраховувати біженці у Німеччині

Вчора 08:20 — Особисті фінанси

На які виплати можуть розраховувати біженці у Німеччині, inpoland.net.pl

Жорстока й кривава війна, яку розв’язала росія, змусила сотні тисяч українців покинути свої домівки на невизначений період. Хтось тікає в західні області, а хтось узагалі виїжджає закордон у невідомість.

На щастя, Європа гостинно зустрічає вимушених переселенців, а волонтери надають біженцям усе необхідне. Українців готові приймати за спрощеною процедурою в Португалії, Чехії, Литві, зокрема й у Німеччині.

Вихідці з України мають право перебувати на території Німеччини без візи протягом 90 днів, а згодом отримати довгострокову посвідку на проживання після звернення до відповідних органів.

Варто зауважити, що відсутність закордонного паспорта не перешкоджає отриманню статусу біженця.

На які виплати можуть розраховувати переселенці

Біженці, що оселилися в спеціальних таборах, отримують «кишенькові гроші» на щоденні потреби. Дорослій людині надають 163 євро на місяць, а неповнолітнім — від 105 до 111 євро (залежно від віку дитини).

Якщо переселенець живе поза межами спеціальних таборів, він має право на отримання 367 євро на місяць.

Зверніть увагу на те, що подружжя, які проживають разом, мають по 330 євро на людину.

Всі ці виплати були затверджені до початку вторгнення росії на територію України. Наразі країни ЄС переглядають виплати українцям, які втекли від агресії.

До отримання статусу біженця в Німеччині всі втікачі від бойових дій отримують гуманітарну допомогу в якості продуктів і тимчасового житла.

Чи можна працевлаштуватися зі статусом біженця

Влаштуватися на роботу без спеціальної візи в Німеччині, на жаль, неможливо, однак для вимушених переселенців цей пункт законодавства може переглядатися.

До того ж на території ФРН іноземцям активно допомагають волонтерські організації, що надають безкоштовні консультації з усіх питань і допомагають з адаптацією.

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