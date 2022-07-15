Від 20 до 130 тисяч гривень: які зарплати отримують українці у Польщі — Finance.ua

Від 20 до 130 тисяч гривень: які зарплати отримують українці у Польщі Вчора 10:02 — Особисті фінанси

Від 20 до 130 тисяч гривень: які зарплати отримують українці у Польщі

Польща завжди була найпопулярнішою серед українців країною для працевлаштування. Та після початку широкомасштабної війни, яку проти України розв’язала росія, коли мільйони наших громадян знайшли там прихисток — питання пошуку роботи та рівня оплати праці стало ще більш актуальним.

Де і скільки платять сьогодні українцям у Польщі — читайте далі.

Офіційна мінімалка у Польщі у 2022

На початок нового 2022 року мінімальна зарплата в Польщі зросла приблизно на 125 злотих (близько 800 гривень) на місяць (після вирахування 7,8% інфляції). На руки працівник отримує близько 2 363 зл. (трохи більше 15 тис. грн).

Середні зарплати в Польщі на 2022 рік (після сплати податків) становлять близько 3 311 злотих (близько 21 240 грн).

Яку роботу пропонують та скільки платять заробітчанам та біженцям з України

Оплата праці у Польщі, як і скрізь, залежить від професійної сфери, умов праці, досвіду та знання мови. Якщо ви не знаєте польської мови, то для вас відкритий перелік вакансій із не дуже високою оплатою праці. Зазвичай українським біженцям без знання мови пропонують роботу пакувальниками, прибиральниками, робітниками на лінію, різноробами на складі, збиральниками ягід. Заробітна плата невелика, але цього вистачить для комфортного проживання в Польщі. Також деякі роботодавці пропонують безкоштовне проживання.

Найбільше вакансій для роботи пакувальниками. Тут можна знайти досить велику кількість варіантів та обрати той, який вам найбільше підходить із точки зору заробітної плати та місцярозташування. Заробітна плата пакувальників становить орієнтовно від 21 до 37 тисяч гривень (3,5-5 тис. злотих).

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Наприклад, як повідомляє польська компанія з працевлаштування Tvojarabota.pl , у Любляні на виробництві з виготовлення порцелянових виробів у відділі пакування обіцяють платити 21,5 тисячі — 22,5 тисячі гривень (3360-3500 злотих на місяць). Пакувальники лосося у місті Ґрудзьондз можуть заробити 31 тисячу гривень на місяць (5 тис. злотих), пакувальники тріскиу місті Дарлово — 29-30 тисяч грн. (4,8 тис. злотих).

Шукають польські роботодавці також і працівників у сфері логістики та складів. На такій роботі пропонують зарплату від 24 до 36 тисяч гривень (3,7-5,5 тис. злотих). Так, на тому ж сайті Tvojarabota.pl є вакансії на складі заморожених продуктів у Гдині та на складах у Скурчі та Щецині із заробітком в районі 29-30 тисяч гривень на місяць (4,8 тис. злотих). Адміністратору логістичного складу у Вроцлаві платитимуть 27-28 тисяч гривень (4,5 тис. злотих).

Трохи вищі заробітки на складах пропонують операторам автонавантажувача — в районі 31-33,5 тисячі гривень (5-5,4 тис. злотих).

Досить популярні наразі вакансії у ресторанно-готельному бізнесі Польщі: кухарі отримують у межах 28-32 тисячі гривень (4,5 тис. злотих), прибиральниці 21-26 тисяч гривень (3,3-4,2 тис. злотих). Так, наприклад, вакансія кухаря у Владиславові зазначена із заробітною платою у 28 тисяч грнивень (4,5 тис. злотих), помічнику на кухні платитимуть дещо менше — 22 тисячі грн. на місяць (3,6 тис. злотих).

Оплата праці фахівців

Дещо вищою оплата праці є для фахових працівників: водії, слюсарі, маляри, електрики, столяри та інші. Наприклад, на сайті Tvojarabota.pl водіям автобуса на міських, міжміських та туристичних маршрутах пропонують заробітну плату у межах 27-38 тисяч гривень (4,2-6 тис. злотих).

Слюсарі можуть заробляти 44-45 тисяч гривень (7-7,4 тисячі злотих), столяри — 35-38 тисяч гривень (орієнтовно 6 тисяч злотих), зварювальники 32-35 тисяч гривень (5,2-5,5 тисяч злотих).

Малярі можуть заробляти понад 40 тисяч. Так, наприклад, наразі у Гданську малярам мокрого та порошкового фарбування пропонують платити 43 тисячі гривень (7 тис. злотих).

Ще більші заробітні плати у Польщі пропонують українцям, які знають польську та/або англійську мову, а також мають вищу освіту. Це, наприклад, лікарі, вчителі іноземних мов, програмісти, зокрема і SEO-спеціалісти, SMM-ники та інші.

Так, зарплата лікаря-спеціаліста в польській лікарні, що працює за контрактом з Національним фондом охорони здоров’я, становить від 60 тисяч гривень (10 тисяч злотих на місяць), залежно від спеціалізації. Найнижче оплачуються лікарі без спеціалізації та сімейні лікарі. На найвищий заробіток можуть розраховувати кардіологи, кардіохірурги, анестезіологи, лікарі швидкої медичної допомоги, онкологи та хірурги.

SMM-ники заробляють у Польщі від 25 тисяч гривень (4 тисячі злотих), якщо початківці зовсім без досвіду, до 64 тисяч гривень (10 тисяч злотих), якщо менеджер.

AllStarsIT, Звісно, що найбільше заробляють українські айтівці, яких охоче наймають польські роботодавці. Їм у Польщі пропонують від 50 до 130 тисяч гривень на місяць (7-21 тисячу злотих). Більше того через війну на польському IT-ринку також починають з’являтися українські компанії, які переміщують свої офіси або відкривають свої філії у польських містах, включаючи Intellias Genesis та багато інших. У Польщі також дуже добре розвинений аутсорс, працює майже півмільйона технічних спеціалістів, а ще є стабільність, якої вимагають іноземні клієнти. Більш ніж половина польських ІТ-спеціалістів працюють на компанії з іноземним капіталом, зокрема корпорації. А тому вони залюбки працевлаштовують українців, які є визнаними фахівцями у IT-сфері.

Рейтинг польських зарплат від найнижчих до найвищих:

пакувальники — 21,5 −30 тис. грн;

прибиральниці — 21-26 тис. грн;

кухарі — 28 тис. гривень;

логістика та склади — від 24 до 36 тис. грн;

водії — 27-38 тис. грн;

оператори навантажувача — 31-33,5 тис. грн;

слюсарі, зварювальники, столяри, малярі — 35-45 тис. грн;

лікарі — 60 тис. грн;

SMM-ники — від 25 до 64 тис. грн;

IT-спеціалісти — від 50 до 130 тис. грн.

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