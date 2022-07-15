Скільки нового житла ввели в експлуатацію за 140 днів війни — дані ЛУН — Finance.ua
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Скільки нового житла ввели в експлуатацію за 140 днів війни — дані ЛУН

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Скільки нового житла ввели в експлуатацію за 140 днів війни — дані ЛУН
Скільки нового житла ввели в експлуатацію за 140 днів війни — дані ЛУН, www.freepik.com
Починаючи з 24 лютого, забудовники 39 новобудов України отримали сертифікати про введення в експлуатацію своїх черг. Загалом за час війни здали 385 000 м2 житла.
Про це свідчать дані ЛУН.
Рекордсменом стала Київська область, де 6 житлових комплексів разом збудували для інвесторів 97 900 квадратних метрів житла.
На другому місці — Львівська область, де в самому Львові 8 житлових комплексів отримали довгоочікувані сертифікати на 67 700 м2, а з 3 житловими комплексами в області разом здали 88 900 квадратів.
Південь, представлений Одеською областю, ввів в експлуатацію 29 800 квадратних метрів у трьох житлових комплексах.
Інфографіка: ЛУН
Інфографіка: ЛУН

Стан ринку новобудов

Кількість інвестиційних угод на первинному ринку все ще відчутно нижча за довоєнну навіть у «безпечних» регіонах. Проте, забудовники пробують повертатись до завершення будівництва своїх об’єктів в усіх областях, де наразі немає бойових дій. Держава також йде на поступки. Так з 12 липня згідно з постановою Кабінету Міністрів № 722, на весь період воєнного стану та ще 3 місяці після, дозволено вводити в експлуатацію будинки без виконання частини оздоблення фасадних робіт та благоустрою. Таким чином отримати ключі від нового житла інвестори зможуть раніше, а саджати дерева, ставити лавки й дитячі майданчики забудовник буде вже паралельно з ремонтами жителів.
— Денис Суділковський, маркетинг директор ЛУН.

Довідка Finance.ua:

  • згідно з даними порталу OLX, в Україні з початку року вартість купівлі квадратного метра житла на вторинному ринку зросла на 8%, у новобудові — на 11%;
  • економ, комфорт, бізнес чи еліт — такі класи житла фігурують на первинному ринку нерухомості. Залежно від класу відрізняється й ціна на квартиру;
  • із початком повномасштабного вторгнення, ціни на оренду впали від 38% до 56%.

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За матеріалами:
Finance.ua
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