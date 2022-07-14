В Україні змінилися ціни на квартири: скільки коштує житло — Finance.ua

В Україні змінилися ціни на квартири: скільки коштує житло Вчора 14:00 — Особисті фінанси

В Україні змінилися ціни на квартири: скільки коштує житло

В Україні з початку року вартість купівлі квадратного метра житла на вторинному ринку зросла на 8%, у новобудові — на 11%.

Про це йдеться у даних порталу OLX. "Звісно, на фінальну ціну квартири впливають різні фактори: локація, інфраструктура, поверх, планування, оздоблення та інше.

Що з цінами:

наприклад, у будинку на вторинному ринку середня ціна квадратного метра становить 24 343 грн;

у новобудові «за квадрат» доведеться викласти майже вдвічі більше — 44 779 грн.

Квартири з ремонтом:

квадратний метр у вторинному житловому фонді із сучасним ремонтом коштуватиме в середньому 27 000 грн, у квартирі з косметичним ремонтом — 21 885 грн;

якщо ж розглядати первинний ринок, то вартість квадратного метра в будинку з євроремонтом коштуватиме в середньому 36 373 грн, з косметичним ремонтом — 26 691 грн, а під чистове оздоблення — 25 843 грн;

найдорожчим варіантом ремонту як для вторинного, так і для первинного ринку житла буде авторський проект — 36 549 грн/м² та 53 127 грн/м² відповідно.

Якщо порівнювати ціни в залежності від поверховості, то квадратний метр на першому-другому поверхах на вторинному ринку в середньому коштує 22 278 грн, а ось у новобудові цінник вже в 1,3 рази вищий — 30 765 грн. Приблизно така сама різниця в ціні та на квартиру на 3-8 поверхах — 23 521 грн/м² та 30 565 грн/м² відповідно.

Читайте також Ціни на оренду в Києві у липні

Згідно з даними аналітиків, найвигідніша середня ціна квадратного метра станом на липень в новобудовах Івано-Франківської області — 17 834 грн. Серед областей із найдоступнішими цінами також Хмельницька (18 837 грн за кв.м) та Сумська (19 597 грн за кв. м). А от найвищі ціни на Київщині (30 460 грн за кв.м.), Львівщині (33 589 грн за кв.м) та Дніпропетровщині (33 643 грн за кв.м).

На вторинному ринку розподіл наступний: найвигідніша ціна за квадратний метр на Сумщині (13 002 грн за кв.м), Дніпропетровщині (16 358 грн за кв.м) та Івано-Франківщині (16 411 грн за кв.м). Натомість найдорожче житло в Київській (34 740 грн за кв. м), Львівській (27 463 грн за кв.м), Вінницькій (24 753 грн за кв.м та Чернівецькій (24 605 грн за кв.м) областях.

Аналітики пояснюють, що на фінальну ціну квартири впливають різноманітні фактори: локація, нявність інфраструктури, поверх, планування, оздоблення та інше. Так, наприклад, у мебльованому помешканні на вторинці середня ціна квадратного метра становить 24 343 грн, у новобудові доведеться викласти майже вдвічі більше — 44 779 грн.

Довідка Finance.ua:

Як свідчать дані Dom.Ria, у Києві середня ціна за квадратний метр в економі становить 27 тис. грн. Можна знайти дешевші варіанти, по 22 тис. грн. за кв. м, максимальні ціни не перевищують 30 тис. грн. за один «квадрат»;

у липні-серпні забудовники запропонують потенційним покупцям житла на первинному ринку знижки в розмірі від 10 до 25%.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.