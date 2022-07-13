Ціни на оренду в Києві у липні — Finance.ua

Ціни на оренду в Києві у липні Вчора 09:01 — Нерухомість

Ціни на оренду в Києві у липні, www.freepik.com

Із початком повномасштабного вторгнення, ціни на оренду впали від 38% до 56%.

Про це свідчить аналітика даних додатку для оренди квартир у Києві bird

Кількість орендарів

Кількість шукачів оренди житла у липні збільшилась у порівнянні із червнем. Зараз вона становить приблизно 90% довоєнної кількості. Очікується, що за умови стабільної ситуації в столиці у серпні-вересні цей показник повернеться до рівня початку лютого.

Інфографіка: bird

Від початку липня спостерігається зупинка падіння цін, ринок оренди стабілізується.

Ціни на оренду

Медіана ціни 12 липня в порівнянні з 24 лютого виглядає так:

1-кімнатні: 13 000 грн → 8000 грн (-38%);

2-кімнатні: 21 600 грн → 12 600 грн (-42%);

3-кімнатні: 46 100 → 20 500 грн (-56%).

Інфографіка: bird

Падіння цін на оренду в Києві можна пояснити тим, що кількість варіантів, серед яких можна обирати, дуже сильно зросла, а попит — зменшився. У орендаря більший вибір, тому він може обирати квартиру з більш якісним ремонтом, в більш привабливому будинку та кращій локації.

Довідка Finance.ua:

як свідчать дані Dom.Ria, у Києві середня ціна за квадратний метр у «економі» становить 27 тис. грн. Можна знайти дешевші варіанти, по 22 тис. грн за кв.м, максимальні ціни не перевищують 30 тис. грн за один «квадрат»;

у липні-серпні забудовники запропонують потенційним покупцям житла на первинному ринку знижки у розмірі від 10% до 25%;



за словами президента Асоціації спеціалістів нерухомості України Юрія Піти, ситуація з орендою в Україні в цілому налагоджується, тому що панічні настрої відійшли на задній план, тому ціни поступово повертаються до рівня довоєнних.

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