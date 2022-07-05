Квартири в новобудовах дешевшатимуть — наскільки і чому — Finance.ua
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Квартири в новобудовах дешевшатимуть — наскільки і чому

Особисті фінанси
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Квартири в новобудовах дешевшатимуть — наскільки і чому
Квартири в новобудовах дешевшатимуть — наскільки і чому
Ситуація на ринку нерухомості в Україні залишається досить непростою для всіх учасників, що робить ситуацію загалом вигідною для потенційних покупців. Але вони не поспішають купувати житло.
За словами Володимира Семенцова, співзасновника та керуючого партнера компанії INSPI Development, у липні-серпні забудовники запропонують потенційним покупцям житла на первинному ринку знижки у розмірі від 10% до 25%. І залежатиме розмір знижок від стадії будівництва того чи іншого ЖК або секції у складі житлового комплексу, кількості нереалізованих квартир, а також фінансової спроможності забудовника вести будівництво, мінімізувавши залучення коштів громадян.
На думку експерта, в об’єктах, в яких виконано понад 70% будівельних робіт, за умови 100% сплати вартості квартири розмір знижок може змінюватись від 10% до 15% у гривневому еквіваленті. В об’єктах, в яких роботи виконані лише на 50%, знижка може досягати 25% у гривні.
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«Ще наприкінці 2021 року ціна житла в доларах за квадратний метр досягла економічно обґрунтованого максимуму, що було добре помітно на тлі падіння кількості угод. У результаті 2022 рік мав стати роком стабільних цін, якби не втрутилася війна», — каже Володимир Семенцов.
На думку експерта, найближчим часом девелопери намагатимуться залучити покупців, але не через штучний «ажіотаж» або «страх» майбутнього підняття цін. Подібний механізм вважає малоефективним.
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«Вагомі знижки, більш лояльні умови програм з розстрочення та публічна відкритість забудовника, спрямована на інформування про перенесення термінів введення об’єктів в експлуатацію, про загальний стан справ на ринку та зміни в планах компанії. Ось що здатне повернути довіру до тієї чи іншої компанії та частково вплинути на рішення потенційних покупців вкласти гроші в ту чи іншу новобудову» — робить висновок Семенцов.
До речі, щоб не чекати роками та не накопичувати так довго потрібну суму на власний будинок чи квартиру, можна скористатися іпотекою. Якщо ви зібралися зупинитись саме на цьому рішенні, Finance.ua вже запустив безкоштовний каталог іпотечних кредитів.

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