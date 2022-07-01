Скільки зараз коштують квартири в новобудовах Києва, Львова та Одеси — Finance.ua

Скільки зараз коштують квартири в новобудовах Києва, Львова та Одеси Вчора 13:00 — Особисті фінанси

Скільки зараз коштують квартири в новобудовах Києва, Львова та Одеси

Аналітики компанії ЛУН оновили статистику цін на новобудови по всій Україні.

У червні ціни на квадратний метр нового житла в середньому більші за лютневі. І це попри те, що кількість продажів є значно нижчою, ніж до початку повномасштабної війни.

Чому квартири дорожчають

Забудовники аргументують це двома чинниками. По перше, собівартість будівництва росте у ціні, по-друге, старт будівництва нових черг відкладається. Проте забудовники готові пропонувати спеціальні фінансові умови для рішучих інвесторів.

Відновлення будівництв продовжується, але не рівномірно у всіх регіонах. В західних областях цей показник сягає до 90%, в Одеській області — понад 60%, а в столиці — 40% забудовників стверджують, що повернули робітників на будівельні майданчики.

Київ

Середня ціна в Києві становить 1310$ за квадратний метр в новобудові, що на 40$ вище в порівнянні з лютневими цінами. В Київській області сьогодні середня ціна за метр нового житла обійдеться інвестору у 800$.

Так, найменша однокімнатна квартира в київській новобудові буде коштувати в середньому 1,7 млн грн. Ціна найменшої двокімнатної в середньому становитиме 2,5 млн грн без урахування персональних знижок.

Львівська область

Львівська область демонструє ріст середньої ціни у валюті більше ніж на 10% у порівнянні з пропозиціями відділів продажів у лютому. Найменша однокімнатна квартира у новобудові в самому Львові буде коштувати в середньому 1,6 мільйони гривень. За найменшу двокімнатну у відділі продажу попросять вже в середньому 2,4 млн грн без урахування персональних знижок.

Одеська область

Південний регіон, а саме Одеська область, після невеликого просідання у попередні місяці повернуася до лютневих цін, а в розрізі різних класів житлових комплексів наявне навіть зростання на найдоступніші економ-варіанти.

За найменшу однокімнатну в Одесі в середньому попросять 1,1 млн грн. Найменша двокімнатна в середньому коштуватиме 1,7 млн грн без урахування персональних знижок.

Інші регіони

Оновлення статистики дало змогу проаналізувати регіони, що прийняли відчутну частку внутрішніх переселенців. Так, наприклад, у Закарпатському регіоні ціни за рік виросли з 750$ до 960$ за квадратний метр нового житла. Івано-Франківська область також демонструє зростання за рік в усіх класах новобудов.

Стан ринку новобудов

Поточні продажі відчутно менші за довоєнні. За твердженнями забудовників, наразі формується відкладений попит. Інвестори придивляються до новобудов, але не готові вкладати так активно, як до війни через непередбачуваність майбутнього.

«Це частково підтверджується і нашими даними. Так, згідно з динамікою відновлення відвідування сайту ЛУН, як найбільшого проєкту про новобудови в Україні, зацікавленість до інвестицій в нерухомість у західних регіонах сягає в середньому 60% і більше в порівнянні з довоєнним рівнем. У той час як регіони, близькі до воєнних дій, тільки починають відновлення і їх відвідуваність складає 20-30% від лютневих показників», — каже Денис Суділковський, директор з маркетингу ЛУН.

За його словами, забудовники, котрі повернулись до роботи й продажів, розуміють, що зацікавленість не дорівнює рішенню купити, й пробують спровокувати попит спеціальними пропозиціями, такими як довгострокове розтермінування на готові, або майже готові квартири.

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