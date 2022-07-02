Ціни на оренду житла в Україні повертаються до довоєнного рівня — експерт — Finance.ua

Ціни на оренду житла в Україні повертаються до довоєнного рівня — експерт Вчора 13:00 — Нерухомість

Ціни на оренду житла в Україні поступово повертаються до довоєнного рівня.

Про це президент Асоціації спеціалістів нерухомості України Юрій Піта повідомив під час інформаційного телемарафону.

«Ситуація з орендою в Україні в цілому налагоджується, тому що панічні настрої відійшли на задній план, тому ціни поступово повертаються до рівня довоєнних», — сказав він.

За словами Піти, у столиці ціни на оренду квартир впали на 40-50%.

Це пов’язано з тим, що дуже багато пропозицій, попит ще не достатньо активний, хоча ми спостерігаємо, що повертається до достатньо активного рівня. Західні регіони також повертаються до довоєнного рівня, достатньо велика кількість пропозицій з’явилася, дефіциту немає, — президент Асоціації спеціалістів нерухомості України Юрій Піта.

Довідка Finance.ua:

у червні ціни на квадратний метр нового житла в середньому більші за лютневі. І це попри те, що кількість продажів є значно нижчою, ніж до початку повномасштабної війни. Відновлення будівництв продовжується, але не рівномірно у всіх регіонах. В західних областях цей показник сягає до 90%, в Одеській області — понад 60%, а в столиці — 40% забудовників стверджують, що повернули робітників на будівельні майданчики;

середня ціна в Києві становить 1310$ за квадратний метр в новобудові, що на 40$ вище в порівнянні з лютневими цінами. В Київській області сьогодні середня ціна за метр нового житла обійдеться інвестору у 800$;

становить 1310$ за квадратний метр в новобудові, що на 40$ вище в порівнянні з лютневими цінами. В Київській області сьогодні середня ціна за метр нового житла обійдеться інвестору у 800$; Львівська область демонструє ріст середньої ціни у валюті більше ніж на 10% у порівнянні з пропозиціями відділів продажів у лютому. Найменша однокімнатна квартира у новобудові в самому Львові буде коштувати в середньому 1,6 мільйони гривень.



УНІАН За матеріалами:

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