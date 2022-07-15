Київрада затвердила цільову програму забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов — Finance.ua

Київрада затвердила цільову програму забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов Вчора 09:00 — Казна та Політика

Київрада затвердила цільову програму забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов

У Київській міській раді затвердили Міську цільову програму забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов на 2022-2024 роки.

Таке рішення було прийнято 14 липня.

Реалізація програми дозволить забезпечити киян гідними житловими умовами та зменшити квартирну чергу у столиці.

Наразі передбачено фінансування будівництва 1 628 квартир за рахунок державного та місцевого бюджетів, а також залучених коштів. Це сприятиме створенню належних житлових умов для мешканців, які перебувають на квартирному обліку. Зазначу, що програму попередньо було детально опрацьовано з представниками територіальної громади міста Києва задля затвердження дійсно дієвих механізмів роботи. — Олександр Бродський, депутат Київської міської ради, голова постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

Депутат додав, що міська цільова програма включає шість заходів, які охоплюють різні категорії громадян та мають свої механізми фінансування:

забезпечення соціальним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов і мають право на його отримання, в тому числі дітей сиріт, дітей, які позбавлені батьківського піклування, та осіб з їх числа;

забезпечення громадян доступним житлом;

забезпечення громадян тимчасовим житлом;

забезпечення громадян, які потребують поліпшення житлових умов, житлом із залученням іпотечних житлових кредитів;

фінансово-кредитна підтримка молоді для забезпечення їх житлом;

надання житла в оренду з викупом.

Довідка Finance.ua:

приблизно 800 тисяч українців залишилися без житла, яке зруйноване повністю або потребує серйозного ремонту, через війну, розв’язану росією проти України;



держава розглядає кілька варіантів забезпечення переселенців житлом — це завершення зведення недобудов, викуп готової, але не проданої нерухомості та іпотека на пільгових умовах;

Міністерство розвитку громад і територій напрацьовує концепцію державної соціальної програми забезпечення житлом українців, які внаслідок російської агресії залишилися без домівок.



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