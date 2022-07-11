В уряді розробляють програму забезпечення житлом українців, яких війна залишила без житла — Finance.ua

В уряді розробляють програму забезпечення житлом українців, яких війна залишила без житла Вчора 15:47 — Казна та Політика

В уряді розробляють програму забезпечення житлом українців, яких війна залишила без житла

Міністерство розвитку громад і територій напрацьовує концепцію державної соціальної програми забезпечення житлом українців, які внаслідом російської агресії залишилися без домівок.

Про це повідомив Директорат просторового планування територій та архітектури Мінрегіону у відповідь на запит Укрінформу.

«Урядом встановлено завдання розробити державну цільову соціальну програму забезпечення житлом громадян України, житло яких зазнало руйнувань чи пошкоджень внаслідок збройної агресії рф проти України, концепція якої Мінрегіоном наразі опрацьовується», — повідомили у міністерстві.

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У профільному департаменті наголосили, що незаконне повномасштабне вторгнення росії супроводжується цілеспрямованим знищенням українських міст і сіл, вбивствами мирного населення та знищенням інфраструктури, зокрема житлової. Станом на 1 червня без домівок залишилося майже 3,5 млн українців. Зафіксовано знищення або руйнування понад 116 тис. об’єктів житлового фонду загальною площею близько 14 млн кв. м (12,3 тис. багатоквартирних будинків та 104,1 тис. індивідуальних садибних будинків). При цьому громади, які приймають переміщених громадян, не здатні наявними силами забезпечити попит на тимчасове житло для них.

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Наразі Кабмін затвердив порядок викупу, будівництва житла з метою передачі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Згідно з порядком, органи місцевого самоврядування можуть викуповувати для переселенців житло, яке уже введене в експлуатацію і придатне для постійного проживання.

Крім того, передбачене будівництво житла з метою передачі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. «Будувати таке житло планується в регіонах України, де не ведуться бойові дії, та за типовими проєктами будівництва житла із застосуванням сучасних технологій швидкого будівництва», — зауважили у міністерстві.

У Мінрегіоні також повідомили, що у межах роботи Національної ради з відновлення України від наслідків війни опрацьовуються пропозиції щодо пріоритетних реформ за напрямком «житлова політика», прийняття та реалізація яких є необхідними у воєнний і повоєнний періоди.

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