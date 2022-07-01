Постраждалі мешканці Київщини можуть отримати кошти на нове житло: що для цього потрібно — Finance.ua

Постраждалі мешканці Київщини можуть отримати кошти на нове житло: що для цього потрібно Вчора 12:02 — Нерухомість

Мешканці Київської області, які втратили житло внаслідок ворожих обстрілів, можуть отримати кошти на нові квартири. Це передбачено соціальною програмою «Нова оселя», затвердженою Київською облрадою.

Про це пише social.com.ua

Що передбачає програма «Нова оселя»?

Викуп квартир орієнтовно для двох тисяч сімей упродовж 2022-2023 років. Тисячу сімей заплановано забезпечити житлом цього року, ще тисячу — наступного.

На реалізацію проєкту заплановано витратити близько 2 млрд 805 млн грн: 1 млрд грн — з держбюджету, 645 млн грн — з обласного бюджету, близько 200 млн грн — з інших місцевих бюджетів, ще 1 млн грн — з інших джерел.

Хто може скористатися програмою?

Жителі Київщини, які втратили свої домівки через ворожі обстріли. Реєстри формуватимуть в порядку надходження заяв.

Пріоритетне право надаватиметься:

сім’ям загиблих внаслідок збройної агресії рф;

багатодітним сім’ям;

особам, які втратили працездатність;

людям пенсійного віку;

людям з інвалідністю.

Де можна отримати житло?

За результатами моніторингу ринку нерухомості Київщини, на сьогодні є можливість придбання квартир у таких населених пунктах: Березань, Біла Церква, Білогородка, Богуслав, Буча, Бровари, Гостомель, Глеваха, Ірпінь, Миронівка, Обухів, Погреби, Тарасівка, Чабани.

Як отримати кошти на житло

Подати відповідну заяву до органів місцевого самоврядування за місцем знаходження знищеного житла. Заява обов’язково має містити інформацію про те, що заявник та члени його родини не отримували будь-яких компенсацій, за рахунок будь-яких джерел у грошовому або натуральному вигляді за зруйнований об’єкт нерухомості.

До заяви потрібно додати такі документи:

1. Копію інформаційного повідомлення (заяву) про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації, поданого згідно з Порядком подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації, затвердженого постановою Кабміну від 26 березня 2022 р. № 380 (в редакції постанови Кабміну від 29 квітня 2022 р. № 505 ).

2. Копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України власника майна та членів сім’ї, що претендують на отримання квартири;

3. Належним чином завірену копію документа, що посвідчує право власності на майно, що знищене внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації, та відновлення якого є неможливим шляхом поточного або капітального ремонту чи реконструкції або є економічно недоцільним.

4. Копії реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають відмітку в паспорті громадянина України) власника майна та членів сім’ї, що претендують на отримання квартири;

5. Копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в отриманні коштів, для придбання житла.

6. Звіт за результатами обстеження, у якому зазначено, що будинок (квартира) підлягає повному або частковому демонтажу.

7. Витяг з переліку потенційно аварійно небезпечних об’єктів, які потребують невідкладних робіт щодо часткового демонтажу окремих частин та/або конструкцій та аварійно небезпечних об’єктів, які підлягають демонтажу, ліквідації, затвердженого уповноваженим органом.

Заявники, які подали заяви для внесення в реєстри сімей, що потребують забезпечення житлом, мають отримати від органів місцевого самоврядування опис документів, в якому зазначається інформація про дату подання та реєстрації заяви, реєстраційний номер заяви та перелік документів, доданих до заяви, за підписом посадової особи, яка їх прийняла.

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