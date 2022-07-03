Житло майже мільйона українців було пошкоджене чи зруйноване: хто отримає компенсації насамперед — Finance.ua

Житло майже мільйона українців було пошкоджене чи зруйноване: хто отримає компенсації насамперед Вчора 19:00 — Казна та Політика

Житло майже мільйона українців було пошкоджене чи зруйноване: хто отримає компенсації насамперед

Приблизно 800 тисяч українців залишилися без житла, яке зруйноване повністю або потребує серйозного ремонту, через війну? розв’язану росією проти України.

Про це розповіла заступниця голови парламентського комітету з питань організації державної влади Олена Шуляк в ефірі національного телемарафону.

Понад 220 тисяч осіб залишили заявки на компенсацію на порталі «Дія».

За попередніми підрахунками, російськими окупантами зруйновано більш ніж 15 мільйонів квадратних метрів житла українців.

Найбільше пошкоджень житлового фонду зафіксовано у Донецькій, Харківській, Київській, Чернігівській областях.

Як повідомила Шуляк, з резервного фонду уряд виділив 1,4 мільярдів гривень, щоб до опалювального сезону якомога більше житла було відремонтовано.

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«Ремонтують транспортне сполучення, інженерні мережі, проводяться заходи безпеки (зокрема, розмінування). Кошти спрямовуються на те, щоб у тих будинках, де можна швидко замінити двері, відремонтувати дахи, зробити швидкий ремонт», — зауважила вона.

За її словами, місцева влада має можливість вирішувати, яке саме житло відновлювати першочергово.

Вона нагадала, що у парламенті в першому читанні вже прийнятий законопроєкт про компенсації за зруйноване та пошкоджене майно, він передбачає черговість для певних категорій людей.

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«Це військові та їхні родини, багатодітні сім’ї, особи з інвалідністю. Ми вважаємо, що саме вони мають першими отримувати або компенсацію, або житло, тому що вони його найбільше потребують», — пояснила очільниця «Слуги Народу».

За її словами, держава майже два місяці збирає інформацію від громадян про зруйноване та пошкоджене житло.

«Потрібні величезні кошти, яких ні у державному бюджеті, ні в місцевих бюджетах немає, адже все йде на потреби оборони. Наш законопроєкт передбачає, що гроші на компенсації виділятимуть з Фонду відновлення. Його наповнятимуть різні джерела, але основне — це міжнародна допомога, на яку ми розраховуємо», — підсумувала Шуляк.

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