Відновлення житлового фонду та комунально-енергетичного господарства: скільки коштів потрібно — Finance.ua
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Відновлення житлового фонду та комунально-енергетичного господарства: скільки коштів потрібно

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На відновлення та модернізацію житлового фонду та всього комунально-енергетичного господарства України, що постраждало за підсумками чотирьох місяців війни, вже необхідно $345-357 млрд.
Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.
Зокрема, на модернізацію та відновлення житлового фонду потрібно близько $75-80 млрд з урахуванням вимог щодо енергоефективності.
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Модернізація теплокомуненерго та мереж з урахуванням застосування сучасних вимог безпеки обійдеться ще у $170-180 млрд. На водоканали з мережами потрібно витратити щонайменше $20-25 млрд. А модернізація енергетики з урахуванням зруйнованих ТЕЦ, ТЕС і на тлі приєднання України до єдиної європейської енергетичної системи передбачає $80-90 млрд інвестицій.
«У чинній українській моделі всі ці витрати перекладаються на споживача. З урахуванням чинних тарифів, рівня зарплат та субсидій, реалізація модернізації комуналки в чинній моделі неможлива», — наголосив експерт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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