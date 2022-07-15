Сума коштів на депозитах зростає щомісяця — Опендатабот — Finance.ua
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Сума коштів на депозитах зростає щомісяця — Опендатабот

Кредит&Депозит
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У червні сума розміщених депозитів юридичних осіб зросла на 1,4% й становила вже 734 млрд грн.
Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані Нацбанку.
Здебільшого ріст зафіксовано за рахунок зростання депозитів саме в іноземній валюті — 232 млрд грн в еквіваленті у червні проти 212 млрд грн у травні.
Сума коштів на депозитах зростає щомісяця — Опендатабот
Депозити фізичних осіб також показали позитивну динаміку й виросли на 3,2%. Загалом на депозитних рахунках українців знаходиться 785 млрд грн. Зростання відбулося за рахунок депозитів у національній валюті — 537 млрд грн проти 509 млрд грн у травні, що становило 5,4%.​​
Сума коштів на депозитах зростає щомісяця — Опендатабот

Довідка Finance.ua:

  • у червні 2022 року середні процентні ставки банків за новими депозитами в гривні для населення склали 5,3% річних;
  • ставки за новими депозитами для населення у валюті за червень зросли з 0,6% до 0,7%;
  • навіть в умовах війни споживачі фінансових послуг мають можливість оформити банківський депозит. Одним із факторів, які впливають на вибір виду депозиту, є розмір процентної ставки. Що треба знати про цей показник — ми розповіли за посиланням.
До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

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За матеріалами:
Finance.ua
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