Сума коштів на депозитах зростає щомісяця — Опендатабот — Finance.ua

Сума коштів на депозитах зростає щомісяця — Опендатабот Вчора 11:07 — Кредит&Депозит

У червні сума розміщених депозитів юридичних осіб зросла на 1,4% й становила вже 734 млрд грн.

Про це повідомляє Опендатабот , платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані Нацбанку.

Здебільшого ріст зафіксовано за рахунок зростання депозитів саме в іноземній валюті — 232 млрд грн в еквіваленті у червні проти 212 млрд грн у травні.

Депозити фізичних осіб також показали позитивну динаміку й виросли на 3,2%. Загалом на депозитних рахунках українців знаходиться 785 млрд грн. Зростання відбулося за рахунок депозитів у національній валюті — 537 млрд грн проти 509 млрд грн у травні, що становило 5,4%.​​

Довідка Finance.ua:

у червні 2022 року середні процентні ставки банків за новими депозитами в гривні для населення склали 5,3% річних;

ставки за новими депозитами для населення у валюті за червень зросли з 0,6% до 0,7%;



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