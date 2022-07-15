Сума коштів на депозитах зростає щомісяця — Опендатабот — Finance.ua

Сума коштів на депозитах зростає щомісяця — Опендатабот
У червні сума розміщених депозитів юридичних осіб зросла на 1,4% й становила вже 734 млрд грн.
Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані Нацбанку.
Здебільшого ріст зафіксовано за рахунок зростання депозитів саме в іноземній валюті — 232 млрд грн в еквіваленті у червні проти 212 млрд грн у травні.
Депозити фізичних осіб також показали позитивну динаміку й виросли на 3,2%. Загалом на депозитних рахунках українців знаходиться 785 млрд грн. Зростання відбулося за рахунок депозитів у національній валюті — 537 млрд грн проти 509 млрд грн у травні, що становило 5,4%.
Довідка Finance.ua:
- у червні 2022 року середні процентні ставки банків за новими депозитами в гривні для населення склали 5,3% річних;
- ставки за новими депозитами для населення у валюті за червень зросли з 0,6% до 0,7%;
- навіть в умовах війни споживачі фінансових послуг мають можливість оформити банківський депозит. Одним із факторів, які впливають на вибір виду депозиту, є розмір процентної ставки. Що треба знати про цей показник — ми розповіли за посиланням.
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