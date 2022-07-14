Як виплачуються відсотки з депозиту — Finance.ua

Як виплачуються відсотки з депозиту Вчора 17:04 — Кредит&Депозит

Як виплачуються відсотки з депозиту

Навіть в умовах війни споживачі фінансових послуг мають можливість оформити банківський депозит. Одним із факторів, які впливають на вибір виду депозиту, є розмір процентної ставки

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на сторінці у Facebook.

Як виплачують відсотки на вклад

Законодавством України закріплено право вкладника одержувати проценти на депозит, що нараховуються в порядку та на умовах договору. Проценти нараховуються від дня, наступного за днем надходження вкладу у банк, до дня, який передує його поверненню вкладникові або списанню з рахунка вкладника з інших підстав.

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Виплату процентів банки проводять в строки, обумовлені в договорі, наприклад, щомісяця або в кінці строку його дії, як правило, шляхом перерахування на поточний (картковий) рахунок вкладника, зазначений у договорі.

При капіталізації процентів нараховані проценти зараховуються на депозитний рахунок.

Розмір процентної ставки

Розмір процентної ставки за депозитом, яку пропонують банки, відрізняється в залежності від періоду дії депозиту (строковий чи на вимогу), валюти та суми депозиту тощо. Чим менше термін дії депозиту, тим менше дохід від інвестицій.

Гривневі депозити зазвичай мають вищу ставку, ніж депозити в іноземній валюті.

Деякі банки сьогодні пропонують спеціальний депозит для військових зі збільшеною процентною ставкою, який можуть оформити і члени їх родин (дружина/чоловік, батьки, діти).

Оподаткування процентів

Відповідно до Податкового кодексу України, дохід вкладника у вигляді процентів на депозит оподатковується податком на доходи фізичних осіб (18%) та військовим збором (1,5%). При цьому банк виконує функції податкового агента.

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На сайті будь-якого банку можна скористатись депозитним калькулятором, який відображає такі результати розрахунку як:

1) процентну ставку за депозитом без урахування сплати податків, у % річних;

2) суму доходу від вкладної операції до оподаткування;

3) суми податків, що утримуються;

4) суму доходу від вкладної операції після оподаткування;

5) процентну ставку за вкладом з урахуванням сплати податків, у % річних;

6) загальну суму платежів за додаткові та супутні послуги банку, отримання яких є необхідним для укладення договору банківського депозиту.

Виплата відсотків у разі банкрутства банку

У день початку процедури виведення Фондом гарантування вкладів банку з ринку нарахування відсотків за вкладами припиняється (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», — у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).

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