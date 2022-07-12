Під який відсоток можна розмістити депозит у банку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Під який відсоток можна розмістити депозит у банку

Кредит&Депозит
941
Під який відсоток можна розмістити депозит у банку
Під який відсоток можна розмістити депозит у банку
У червні 2022 року середні процентні ставки банків за новими депозитами в гривні для населення склали 5,3% річних. У порівнянні з травнем ставки зросли на 0,7 п. п.
Про це свідчать дані Національного банку України.
За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті за червень зросли з 0,6% до 0,7%.
У червні 2022 року ставки за гривневими депозитами для підприємств зросли з 4,5% до 7,3% річних, за валютними знизилися з 1,2% до 1,1% річних.
Під який відсоток можна розмістити депозит у банку
www.rbc.ua
Депозитний портфель банків у червні виріс на 3,9% до 1 567 млрд гривень, в т.ч. населення виріс на 3,2% до 785 млрд гривень, підприємств виріс на 1,4% до 735 млрд гривень.
Під який відсоток можна розмістити депозит у банку
www.rbc.ua

Довідка Finance.ua:

  • ставки за вкладами у гривні зросли у 7 великих банках. Проте максимальна дохідність за річними заощадженнями в національній валюті впала з 15,5% до 14% річних;
  • станом на 1 червня 2022 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 839,1 млрд грн.
До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.
Отримати більше з депозиту 👛
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.