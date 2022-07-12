Під який відсоток можна розмістити депозит у банку — Finance.ua

Під який відсоток можна розмістити депозит у банку Вчора 08:01 — Кредит&Депозит

Під який відсоток можна розмістити депозит у банку

У червні 2022 року середні процентні ставки банків за новими депозитами в гривні для населення склали 5,3% річних. У порівнянні з травнем ставки зросли на 0,7 п. п.

Про це свідчать дані Національного банку України.

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті за червень зросли з 0,6% до 0,7%.

У червні 2022 року ставки за гривневими депозитами для підприємств зросли з 4,5% до 7,3% річних, за валютними знизилися з 1,2% до 1,1% річних.

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Депозитний портфель банків у червні виріс на 3,9% до 1 567 млрд гривень, в т.ч. населення виріс на 3,2% до 785 млрд гривень, підприємств виріс на 1,4% до 735 млрд гривень.

www.rbc.ua

Довідка Finance.ua:

ставки за вкладами у гривні зросли у 7 великих банках. Проте максимальна дохідність за річними заощадженнями в національній валюті впала з 15,5% до 14% річних;

станом на 1 червня 2022 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 839,1 млрд грн.

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