Шуляк пояснила, коли люди зможуть не платити за кредитами за зруйноване житло або авто — Finance.ua

Шуляк пояснила, коли люди зможуть не платити за кредитами за зруйноване житло або авто Вчора 15:07 — Особисті фінанси

Шуляк пояснила, коли люди зможуть не платити за кредитами за зруйноване житло або авто

В Україні можуть дозволити не платити за кредит на майно чи транспортний засіб, які були знищені або зазнали пошкоджень внаслідок збройної агресії російської федерації проти України. У парламенті планують ухвалити відповідний законопроект № 7441-1 вже до кінця літа.

Про це повідомляє голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк у Facebook

«Через повномасштабне вторгнення росії в Україну безліч людей втратили квартири, будинки, авто, які брали в кредит. По суті, на сьогодні їхнього майна немає або воно серйозно пошкоджене, а кредит треба далі виплачувати. Тож ми запропонували вихід з цієї ситуації — держава допомагатиме позичальникам. І цей документ дозволить не сплачувати ні відсотки, ні тіло кредиту на житло чи транспортний засіб, який було зруйновано внаслідок війни. Сподіваємось, до кінця літа закон набуде чинності», — додала вона.

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За словами Шуляк, існує два варіанти дій: «замороження» та «прощення» кредиту. Усе залежатиме від місця перебування майна та можливості офіційно зафіксувати пошкодження.

Зокрема, «замороження» виплат за кредитами може стосуватись випадків, коли майно опинилося на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій, пошкоджене або знищене внаслідок воєнних дій, за наявності документів можуть отримати у кредитора призупинення платежів по кредиту.

«Замороження» (тіло кредиту, відсотки, комісії) кредиту триватиме, поки держава компенсує збитки за знищене російською агресією майно.

Стосовно «прощення», то тут наступні умови:

площа знищеного майна, під який було взято кредит, не перевищує 140 кв. м (для квартири), 250 кв. м (для житлового будинку). І воно є єдиним місцем проживання сім’ї позичальника. Також йдеться про знищений єдиний автомобіль з робочим об’ємом двигуна не більше 2500 см;

станом на 23 лютого 2022 року відсутня прострочена заборгованість;

якщо така квартира, будинок чи автомобіль у кредит є єдиними у позичальника.

Відповідну заяву можна буде подавати в період дії воєнного стану і ще 3 місяці після дня його припинення.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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