Яким буде курс долара наприкінці року: прогноз українського бізнесу — Finance.ua
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Яким буде курс долара наприкінці року: прогноз українського бізнесу

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Яким буде курс долара наприкінці року: прогноз українського бізнесу
Яким буде курс долара наприкінці року: прогноз українського бізнесу
Девальваційні настрої бізнесу значно погіршилися.
Про це повідомляється у звіті Ділові очікування підприємств України від Національного банку за II квартал 2022 року.
Так, зігдно з опитуванням, понад половина респондентів (52%) вважають, що обмінний курс перевищить 36,00 грн/дол. Загалом же керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 36,06 грн/долар.
  • У першому кварталі 2022 року бізнес очікував курс 29,35 грн/долар,
  • у четвертому кв. 2021 року — 28,15 грн/дол.,
  • у третьому кв. 2021 — 28,50 грн/дол.,
  • у другому кв. 2021 — 28,71 грн/дол.
Яким буде курс долара наприкінці року: прогноз українського бізнесу
Середнє значення обмінного курсу, що респонденти очікують через 12 місяців, становить 36,06 грн/дол. Нагадаємо, у попередньому кварталі цей показник був на рівні 29,35 грн/дол.
Яким буде курс долара наприкінці року: прогноз українського бізнесу
Чергове опитування НБУ було проведено з 3 травня до 1 червня 2022 року. В опитуванні взяли участь 592 підприємства з 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.

Довідка Finance.ua:

  • Національний банк України продовжує утримувати офіційний курс долара США на рівні 29,25 грн. Водночас курс на готівковому ринку складає близько 37 гривень;
  • як зазначають у регуляторі, протягом останнього тижня в Україні спостерігається суттєве зростання готівкового курсу валют: це повʼязано з панічними настроями та «картковим туризмом». Національний банк традиційно не дає прогнозів щодо того, яким буде курс валют у майбутньому. Однак там не припиняють нагадувати, що гривня може як знецінюватися, так і зміцнюватися;
  • раніше економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що зараз долар дорожчатиме у всьому світі і, можливо, зрівняється з євро. Тому українцям не варто без особливої причини обмінювати доларові заощадження. Водночас не потрібно зберігати всі свої гроші у валюті. Найкращий спосіб — мати різні валюти. Половину тримати в доларах, а решту поділити між євро та гривнею.
Запрошуємо прийняти участь у Валютному форумі 2022. Поговоримо про курсові прогнози та особливості ведення ЗЕД під час війни. Для читачів нашого порталу знижка 15% за промокодом — FinanceUA.
За матеріалами:
Finance.ua
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