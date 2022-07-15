Яким буде курс долара наприкінці року: прогноз українського бізнесу — Finance.ua

Яким буде курс долара наприкінці року: прогноз українського бізнесу Вчора 12:05 — Валюта

Яким буде курс долара наприкінці року: прогноз українського бізнесу

Девальваційні настрої бізнесу значно погіршилися.

Про це повідомляється у звіті Ділові очікування підприємств України від Національного банку за II квартал 2022 року.

Так, зігдно з опитуванням, понад половина респондентів (52%) вважають, що обмінний курс перевищить 36,00 грн/дол. Загалом же керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 36,06 грн/долар.

У першому кварталі 2022 року бізнес очікував курс 29,35 грн/долар,

у четвертому кв. 2021 року — 28,15 грн/дол.,

у третьому кв. 2021 — 28,50 грн/дол.,

у другому кв. 2021 — 28,71 грн/дол.

Середнє значення обмінного курсу, що респонденти очікують через 12 місяців, становить 36,06 грн/дол. Нагадаємо, у попередньому кварталі цей показник був на рівні 29,35 грн/дол.



Чергове опитування НБУ було проведено з 3 травня до 1 червня 2022 року. В опитуванні взяли участь 592 підприємства з 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.

Довідка Finance.ua:

Національний банк України продовжує утримувати офіційний курс долара США на рівні 29,25 грн. Водночас курс на готівковому ринку складає близько 37 гривень;

як зазначають у регуляторі, протягом останнього тижня в Україні спостерігається суттєве зростання готівкового курсу валют: це повʼязано з панічними настроями та «картковим туризмом». Національний банк традиційно не дає прогнозів щодо того, яким буде курс валют у майбутньому. Однак там не припиняють нагадувати, що гривня може як знецінюватися, так і зміцнюватися;

раніше економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що зараз долар дорожчатиме у всьому світі і, можливо, зрівняється з євро. Тому українцям не варто без особливої причини обмінювати доларові заощадження. Водночас не потрібно зберігати всі свої гроші у валюті. Найкращий спосіб — мати різні валюти. Половину тримати в доларах, а решту поділити між євро та гривнею.

Запрошуємо прийняти участь у Валютному форумі 2022. Поговоримо про курсові прогнози та особливості ведення ЗЕД під час війни. Для читачів нашого порталу знижка 15% за промокодом — FinanceUA.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.