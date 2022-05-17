Стоит ли покупать доллар, и чего ждать от курса валют: ответ эксперта — Finance.ua

Стоит ли покупать доллар, и чего ждать от курса валют: ответ эксперта

Сегодня 12:03 — Валюта

Во вторник, 17 мая, Национальный банк сохраняет курс доллара по отношению к гривне на стабильном уровне — 29,25. В то же время евро теперь оценивают в 30,47 грн.

При злотые украинцам придется отдать 6,52 грн. Чешская крона теперь равна 1,23 грн. Фунт стерлингов по официальному курсу валют стоит 35,86 грн, а швейцарский франк — 29,12 грн.

Чего ждать от доллара

Аналитик компании «Центр биржевых технологий» (ЦБТ) Максим Орыщак рассказал, что в течение недели с 16 по 22 мая курс продажи наличного доллара в Украине будет колебаться в пределах 32,3-32,55 грн.

Курс наличного евро за аналогичный период будет колебаться в пределах 36,00-36,08 грн. В то же время официальный курс гривны на межбанке остается неизменным с 24 февраля.

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«Мы допускаем постепенную девальвацию гривны на наличном рынке только потому, что это спекулятивная возможность заработать тем, кто продает валюту, пока на нее есть спрос», — отметил эксперт.

По словам Максима Орыщака, люди не понимают дальнейшие перспективы экономики и личного финансового положения, также остаются непонятными политические ориентиры, поэтому может потребоваться переезд в другую страну. Эти причины побуждают украинцев периодически покупать иностранную валюту.

«Мы не ожидаем девальвации национальной валюты. Несмотря на войну, пока НБУ сдерживает курс гривны, девальвации не будет», — подчеркнул аналитик.

Представитель ЦБТ отметил, что с начала мая начал падать курс криптовалют. За последнюю неделю биткоин упал почти на 25%. Эта динамика может спровоцировать рост панических настроений, что криптовалюта ненадежна, поэтому люди будут удерживать гривневые накопления, что придаст стабильности валютной арене.

Что делать с долларами?

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ в комментарии для «Сегодня» подчеркнул, что без особой причины обменивать долларовые сбережения не следует. В то же время не нужно хранить все свои деньги в валюте.

Лучший способ — иметь разные валюты. Половину держать в долларах, а остальное разделить между евро и гривной.

«Пока что в гривнах я бы советовал держать трехмесячный запас расходов домохозяйства. Подсчитать, сколько семья тратит в месяц, и держать эту сумму, а все остальное можно диверсифицировать в долларах и евро», — отметил аналитик.

Еще одна интересная валюта, в которой можно хранить деньги — это швейцарский франк, однако среди украинцев она не популярна и ее не так просто обменять. В общем, можно обратить внимание на более экзотические валюты, которые не так популярны в Украине.

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