Стоит ли покупать доллар, и чего ждать от курса валют: ответ эксперта — Finance.ua

«Мы допускаем постепенную девальвацию гривны на наличном рынке только потому, что это спекулятивная возможность заработать тем, кто продает валюту, пока на нее есть спрос», — отметил эксперт.
По словам Максима Орыщака, люди не понимают дальнейшие перспективы экономики и личного финансового положения, также остаются непонятными политические ориентиры, поэтому может потребоваться переезд в другую страну. Эти причины побуждают украинцев периодически покупать иностранную валюту.
«Мы не ожидаем девальвации национальной валюты. Несмотря на войну, пока НБУ сдерживает курс гривны, девальвации не будет», — подчеркнул аналитик.
Представитель ЦБТ отметил, что с начала мая начал падать курс криптовалют. За последнюю неделю биткоин упал почти на 25%. Эта динамика может спровоцировать рост панических настроений, что криптовалюта ненадежна, поэтому люди будут удерживать гривневые накопления, что придаст стабильности валютной арене.
Что делать с долларами?
Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ в комментарии для «Сегодня» подчеркнул, что без особой причины обменивать долларовые сбережения не следует. В то же время не нужно хранить все свои деньги в валюте.
Лучший способ — иметь разные валюты. Половину держать в долларах, а остальное разделить между евро и гривной.
«Пока что в гривнах я бы советовал держать трехмесячный запас расходов домохозяйства. Подсчитать, сколько семья тратит в месяц, и держать эту сумму, а все остальное можно диверсифицировать в долларах и евро», — отметил аналитик.
Еще одна интересная валюта, в которой можно хранить деньги — это швейцарский франк, однако среди украинцев она не популярна и ее не так просто обменять. В общем, можно обратить внимание на более экзотические валюты, которые не так популярны в Украине.
Кстати, следить за актуальным курсом валют можно на Finance.ua. Заходите, чтобы всегда быть в курсе!