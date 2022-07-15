У Раді визначили чотири найважливіші компоненти для подальшої євроінтеграції України — Finance.ua
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У Раді визначили чотири найважливіші компоненти для подальшої євроінтеграції України

Казна та Політика
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У Раді визначили чотири найважливіші компоненти для подальшої євроінтеграції України
У Раді визначили чотири найважливіші компоненти для подальшої євроінтеграції України
Україна має забезпечити реалізацію чотирьох компонентів для організації подальшого руху до членства в Європейському Союзі — зберегти взаємодію всіх гілок влади і громадянського суспільства, координувати зусилля, посилити інституційну спроможність та мати політичну волю до реалізації складних рішень.
Про це розповіла голова Комітету ВРУ з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.
«Мені видається, що є чотири основні компоненти, які для нас зараз принципово важливі для того, щоб не втратити ось цю абсолютно неймовірну динаміку, яка відбувається на тлі найбільшої трагедії не тільки України, але і світу з часів Другої світової війни — на тлі брутальної війни російської федерації проти України і проти вільного світу. Ці чотири компоненти полягають у тому, що ми вже зуміли продемонструвати під час посиленої спільної роботи над отриманням кандидатського статусу», — сказала Климпуш-Цинцадзе.
За її словами, для подальшої євроінтеграції потрібна спільна робота і постійна взаємодія, а також діалог усіх гілок влади й громадянського суспільства.
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Парламентарка наголосила, що має бути забезпечена належна координація зусиль між усіма гілками влади.
Третім важливим складником Климпуш-Цинцадзе назвала реальну, а не декларовану, політичну волю на подекуди складні рішення.
Вона також акцентувала на необхідності забезпечення інституційної спроможності для гармонізації українського законодавства з європейським, а саме — залучення фахівців і надання їм відповідних повноважень.
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«Нам треба визнати: на сьогодні у нас немає ефективного інституційного механізму впровадження законодавства ЄС в українське законодавство. Визнаючи цю проблему, ми маємо перейти до напрацювання того, як ми маємо рухатися далі і з боку уряду, і з боку парламенту. На даний момент, попри те, що багато нам що вдалося, багато ми вже зробили, багато досягнень, ми кульгаємо з точки зору того, як організований цей процес», — пояснила Климпуш-Цинцадзе.
За її словами, потрібно визначити пріоритетні завдання для руху в ЄС з точки зори їх поділу на найбільш пріоритетні, а також такі, що мають бути виконані в середній і дальній перспективі.

Довідка Finance.ua:

  • глави держав та урядів Європейського Союзу 23 червня ухвалили рішення про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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