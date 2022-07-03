Що дає Україні кандидатство в ЄС: Шмигаль назвав головні переваги — Finance.ua

Що дає Україні кандидатство в ЄС: Шмигаль назвав головні переваги Вчора 21:01 — Казна та Політика

Що дає Україні кандидатство в ЄС: Шмигаль назвав головні переваги

Надання Україні статусу країни-кандидата на входження до Європейського Союзу містить низку позитивних для держави моментів.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав в інтерв’ю lb.ua

«Статус кандидата має низку переваг: перш за все, це доступ до європейських структур. Тобто Україна на рівні офіційних органів, осіб отримує доступ безпосередньо в інституції Європейської комісії, і ми починаємо вчитися працювати уже в інституціях Європейського Союзу. Це перший важливий момент, тому що це підготовка до майбутнього членства: треба вміти жити в тих правилах і в тих інституціях», — сказав Шмигаль.

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За його словами, другим важливим моментом є фінансова допомога і підтримка у вигляді грантів, кредитів.

На наступні сім років у Європейському Союзі закладено понад 14 млрд євро підтримки для країн-кандидатів, в середньому близько 2 млрд євро грантової підтримки від Європейського Союзу щорічно виділяється на країни-кандидати.

До того ж, додав глава уряду, є інструменти іншої передвступної допомоги, в межах якої надається технічна допомога для розвитку, наприклад, сільських територій, сталого сільськогосподарського розвитку, різні галузеві підтримки.

«Крім цього, у нас відкриється доступ до Фонду солідарності Європейського Союзу. Це важливий фонд. Ми також неодноразово вели перемовини про доступ до нього з пані президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Що це означає? Коли був ковід, країни Європейського Союзу утворили Фонд солідарності, який мав наповнюватися коштами в розмірі до 800 мільярдів євро для підтримки і відновлення країн Європейського Союзу і країн-кандидатів від наслідків ковіду. Це вагомі інструменти для України, дуже корисні та привабливі», — сказав Шмигаль.

Довідка Finance.ua:

глави держав та урядів Європейського Союзу 23 червня ухвалили рішення про надання Україні статусу країни-кандидата на входження до ЄС.

президент Володимир Зеленський запевнив, що, попри розв’язану росією війну, Україна продовжить втілювати законодавство, норми та правила Європейського Союзу, а Кабінет Міністрів розробить відповідну дорожню карту для виконання вимог вступу до ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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