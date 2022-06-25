У РНБО спростували популярні фейки щодо статусу кандидата в ЄС для України (інфографіка) — Finance.ua
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У РНБО спростували популярні фейки щодо статусу кандидата в ЄС для України (інфографіка)

Казна та Політика
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Центр протидії дезінформації при РНБО спростував популярні фейки щодо надання Україні статусу країни-кандидата на членство у Євросоюзі.
Як зазначили у ЦПД, хибним є, зокрема, твердження про те, що кандидатство в ЄС для України є суто формальним рішенням, яке, по суті, нічого не дає.
«Статус кандидата для вступу до ЄС відкриває для України доступ до нових грантів та інвестицій держав ЄС», — пояснюють експерти.
У РНБО спростували популярні фейки щодо статусу кандидата в ЄС для України (інфографіка)
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Неправильна й заява про те, що можна було не затягувати і одразу прийняти Україну до ЄС.
«Щоб стати повноцінним членом ЄС, Україна має виконати кілька кроків: продовжити реформу судової системи; посилити боротьбу з корупцією; забезпечити відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF; запровадити антиолігархічний закон; привести законодавство про медіа до стандартів ЄС; змінити законодавство про нацменшини», — пояснюють у ЦПД.
Недоречним є і порівняння з Албанією та Туреччиною та іншими країнами, які «вже по 10-30 років кандидати в ЄС», і твердження, що «Україні теж доведеться стільки чекати».
«У разі виконання всіх умов для кандидата вступ України до ЄС запланований на 2029 рік», — акцентують у ЦПД.

Довідка Finance.ua:

  • Рішення було схвалено на основі рекомендації Європейської комісії, наданої 17 червня.
  • подальша підготовка до членства передбачатиме завершення всеосяжної трансформації всіх сфер, що створюватиме умови, коли країна житиме за принципами Євросоюзу та його законами, спрямованими на захист кожного громадянина та бізнесу;
  • це закладе умови для наближення рівня життя, добробуту та правового захисту українців, як у інших країнах ЄС. У цьому Україну постійно підтримуватиме Єврокомісія, надаючи необхідну консультаційну та іншу допомогу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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