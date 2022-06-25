У РНБО спростували популярні фейки щодо статусу кандидата в ЄС для України (інфографіка) — Finance.ua

У РНБО спростували популярні фейки щодо статусу кандидата в ЄС для України (інфографіка) 25.06.2022, 17:00 — Казна та Політика

Центр протидії дезінформації при РНБО спростував популярні фейки щодо надання Україні статусу країни-кандидата на членство у Євросоюзі.

Як зазначили у ЦПД, хибним є, зокрема, твердження про те, що кандидатство в ЄС для України є суто формальним рішенням, яке, по суті, нічого не дає.

«Статус кандидата для вступу до ЄС відкриває для України доступ до нових грантів та інвестицій держав ЄС», — пояснюють експерти.

Неправильна й заява про те, що можна було не затягувати і одразу прийняти Україну до ЄС.

«Щоб стати повноцінним членом ЄС, Україна має виконати кілька кроків: продовжити реформу судової системи; посилити боротьбу з корупцією; забезпечити відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF; запровадити антиолігархічний закон; привести законодавство про медіа до стандартів ЄС; змінити законодавство про нацменшини», — пояснюють у ЦПД.

Недоречним є і порівняння з Албанією та Туреччиною та іншими країнами, які «вже по 10-30 років кандидати в ЄС», і твердження, що «Україні теж доведеться стільки чекати».

«У разі виконання всіх умов для кандидата вступ України до ЄС запланований на 2029 рік», — акцентують у ЦПД.

Довідка Finance.ua:

Лідери Європейського союзу на саміті в Брюсселі затвердили рішення надати Україні статус кандидата на вступ.

Рішення було схвалено на основі рекомендації Європейської комісії, наданої 17 червня.

подальша підготовка до членства передбачатиме завершення всеосяжної трансформації всіх сфер, що створюватиме умови, коли країна житиме за принципами Євросоюзу та його законами, спрямованими на захист кожного громадянина та бізнесу;

це закладе умови для наближення рівня життя, добробуту та правового захисту українців, як у інших країнах ЄС. У цьому Україну постійно підтримуватиме Єврокомісія, надаючи необхідну консультаційну та іншу допомогу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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