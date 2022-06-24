Статус кандидата у члени ЄС: Нацбанк отримає додаткові зобов’язання — Finance.ua

Статус кандидата у члени ЄС: Нацбанк отримає додаткові зобов’язання 24.06.2022, 10:46 — Казна та Політика

Статус кандидата у члени ЄС: Нацбанк отримає додаткові зобов’язання

Статус України як кандидата на членство в Європейському Союзі наближає інтеграцію Національного банку України в європейську спільноту центробанків.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що отримання Україною статусу кандидата на членство в Європейському Союзі відкриває перед Національним банком України ширші можливості для реалізації євроінтеграційних процесів у фінансовій сфері та максимального наближення до однієї з ключових цілей центробанку.

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«Питання європейської інтеграції постійно у фокусі уваги Національного банку України. Адже відповідно до нашої візії ми бачимо Національний банк повноправним членом європейської спільноти центробанків. Отримання статусу держави-кандидата на членство в ЄС суттєво наближає нас до реалізації цієї мети. Ми продовжимо дотримуватися європейського курсу в процесі подальшої трансформації та розвитку фінансової системи України. А як центробанк країни-кандидата на членство в ЄС матимемо значно ширші можливості для його реалізації», — прокоментував результати саміту Європейської Ради голова Національного банку України Кирило Шевченко.

За результатами саміту ЄС, перед Національним банком як регулятором ринку фінансових послуг України з’являються додаткові зобов’язання та завдання.

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Серед них: виконання взятих Україною зобов’язань для отримання режиму єдиного внутрішнього ринку ЄС, зокрема наближення українського законодавства у сфері фінансових послуг до права ЄС та продовження лібералізації руху капіталу, розширення взаємодії з європейськими інституціями, зокрема Єврокомісією, Європейським центральним банком та центробанками й наглядовими органами держав — членів ЄС.

Також перед Нацбанком стоїть питання сприяння надходженню нового виняткового пакета макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 9 млрд євро на підтримку макроекономічної стабільності та іншої допомоги ЄС, ефективна комунікація щодо ролі Національного банку в євроінтеграційному процесі з метою посилення рівня підтримки членства України в ЄС і всередині країни, участь у перегляді переліку пріоритетних євроінтеграційних законопроєктів, тощо.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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