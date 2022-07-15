Єврокомісія анонсувала сьомий пакет санкцій проти рф: що в ньому — Finance.ua

Єврокомісія анонсувала сьомий пакет санкцій проти рф: що в ньому Вчора 16:59 — Казна та Політика

Єврокомісія анонсувала сьомий пакет санкцій проти рф: що в ньому

Єврокомісія у пʼятницю анонсувала сьомий пакет санкцій проти росії за її вторгнення в Україну, серед запропонованих заходів — ембарго на золото та розширити заборону на експорт технологій до рф.

Про це йдеться у заяві Європейської комісії.

«Сьогодні Європейська комісія схвалила спільну пропозицію щодо нового пакету заходів для підтримки та посилення ефективності шести масштабних і безпрецедентних пакетів санкцій ЄС проти росії», — заявили у ЄК.

Так, сьомий санкційний пакет буде спрямований на узгодження та розʼяснення заходів, передбачених попередніми пакетами, та на узгодження заходів серед усіх країн-партнерів, зокрема — G7.

Що буде у новому пакеті

Єврокомісія пропонує продовжити дію санкцій до січня 2023 року, заявила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн. Наприкінця січня відбудеться наступний перегляд термінів та заходів.



Крім того, новими санкціями пропонують заборонити імпорт російського золота, і при цьому посилити контроль над експортом товарів подвійного використання та передових технологій.

У ЄК вважають, що це посилить узгодженість санкцій ЄС із санкціями партнерів по G7 та посилить вимоги до звітності, аби активізувати заморожування російських активів країнами Євросоюзу.

Санкції ЄС не торкнуть торгівлі сільськогосподарською продукцією між третіми країнами та росією, наголосили в ЄС.

Нагадаємо, Європейський Союз готує сьомий пакет санкцій проти росії. Однак він не передбачає обмежень на імпорт російського газу, тому що частина країн не зможе досить швидко пристосуватись.

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Економічна Правда За матеріалами:

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