Сьомий пакет санкцій не передбачає заборони імпорту російського газу, — прем'єр Чехії Вчора 14:30 — Енергетика

Сьомий пакет санкцій не передбачає заборони імпорту російського газу, — прем'єр Чехії

Європейський Союз готує сьомий пакет санкцій проти росії. Однак він не передбачає обмежень на імпорт російського газу, тому що частина країн не зможе досить швидко пристосуватись.

Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, пише Reuters.

За його словами, новий пакет санкцій стосується імпорту золота, розширить список товарів подвійного призначення, заборонених до експорту в росію, і торкнеться більше фізосіб.

Єврокомісія готова подати документ найближчими днями, щоб держави-члени змогли його одразу ж схвалити.

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«Готується сьомий пакет, і я думаю, що це хороший курс. Що проблематично, так це включення енергетики в санкції, тому що потрібно дотримуватися правила, коли санкції мають більше впливати на росію, ніж на країни, які їх вводять», — зазначив. Фіал.

Він категорично заявив, що немає жодних шансів щодо включення заборон на постачання природного газу.

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Загалом на момент вторгнення росії в Україну ЄС залежав від російського газу на 40%. Фіала наголосив, що Чехія робить все можливе, щоб скоротити свою залежність від російської енергії, але цього не станеться взимку 2022/2023.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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