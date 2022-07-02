ЄС у сьомому пакеті санкцій заборонить золото з росії — Bloomberg — Finance.ua
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ЄС у сьомому пакеті санкцій заборонить золото з росії — Bloomberg

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ЄС у сьомому пакеті санкцій заборонить золото з росії — Bloomberg
ЄС у сьомому пакеті санкцій заборонить золото з росії — Bloomberg
Європейський Союз планує заборонити імпорт золота з росії у сьомому пакеті санкцій, які запровадять у відповідь на вторгнення росії в Україну. При цьому обмеження цін на російську нафту не буде запроваджено найближчим часом.
Про це повідомило агентство Bloomberg, посилаючись на дані власних джерел. За їхніми словами, розробка сьомого пакета вже активно просувається.
Передбачається, що санкції щодо російського золота допоможуть союзникам просунутися у закритті для Кремля його основних джерел доходів. Росія є другою за величиною золотодобувною країною у світі, і її експорт золота оцінювався у 15 млрд доларів у 2021 році.
«Підготовка до нового пакету санкцій триває, і деякі країни наполягатимуть на додаванні додаткових заходів до пропозицій, перш ніж вони будуть представлені на затвердження державам-членам ЄС», — сказало одне з джерел агентства.
Також сьомий пакет охоплюватиме виправлення раніше затверджених заходів. Це, наприклад, може бути коригування правил транзиту підсанкційних товарів у Калінінград.
Загалом, за словами джерел, санкції будуть зосереджені на посиленні та розширенні наявних обмежень, наприклад, на експорт технологій. Також будуть знову розширені санкції щодо російських олігархів та юридичних осіб.
За матеріалами:
Обозреватель
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