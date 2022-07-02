ЄС у сьомому пакеті санкцій заборонить золото з росії — Bloomberg Вчора 09:11 — Світ

ЄС у сьомому пакеті санкцій заборонить золото з росії — Bloomberg

Європейський Союз планує заборонити імпорт золота з росії у сьомому пакеті санкцій, які запровадять у відповідь на вторгнення росії в Україну. При цьому обмеження цін на російську нафту не буде запроваджено найближчим часом.

Про це повідомило агентство Bloomberg , посилаючись на дані власних джерел. За їхніми словами, розробка сьомого пакета вже активно просувається.

Передбачається, що санкції щодо російського золота допоможуть союзникам просунутися у закритті для Кремля його основних джерел доходів. Росія є другою за величиною золотодобувною країною у світі, і її експорт золота оцінювався у 15 млрд доларів у 2021 році.

«Підготовка до нового пакету санкцій триває, і деякі країни наполягатимуть на додаванні додаткових заходів до пропозицій, перш ніж вони будуть представлені на затвердження державам-членам ЄС», — сказало одне з джерел агентства.

Також сьомий пакет охоплюватиме виправлення раніше затверджених заходів. Це, наприклад, може бути коригування правил транзиту підсанкційних товарів у Калінінград.

Загалом, за словами джерел, санкції будуть зосереджені на посиленні та розширенні наявних обмежень, наприклад, на експорт технологій. Також будуть знову розширені санкції щодо російських олігархів та юридичних осіб.

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