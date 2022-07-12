Євросоюз сформує сьомий пакет санкцій проти рф ближчими тижнями — Bloomberg — Finance.ua

Євросоюз сформує сьомий пакет санкцій проти рф ближчими тижнями — Bloomberg Вчора 11:46 — Казна та Політика

Євросоюз сформує сьомий пакет санкцій проти рф ближчими тижнями — Bloomberg

Європейський Союз планує вже ближчими тижнями запропонувати новий пакет санкцій для росії, пов’язаний з її агресією проти України.

Про це повідомляє в понеділок інформагентство Bloomberg із посиланням на обізнані офіційні джерела.

«Пропозиція може включати обмеження на імпорт золота, заходи щодо зміни попередніх санкцій, а також додаткові списки санкцій проти фізичних і юридичних осіб», — зазначається в повідомленні.

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Водночас зауважується, що рішення щодо обмеження цін на російську нафту поки не очікуються, оскільки обговорення досі тривають. Повідомляється також, що деякі країни-члени ЄС наполягали на розширенні санкцій на російський газ, але наразі переважна більшість європейських країн не має бажання застосовувати цей крок.

Нагадаємо, попередній, шостий пакет санкцій проти росії та білорусі Євросоюз ухвалив 3 червня. Україна також працює з ЄС над сьомим пакетом санкцій проти рф та контактує з європейськими інституціями.

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