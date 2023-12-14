День фінансів: рішення щодо облікової ставки, транш від МВФ, динаміка ІТ-індустрії під час війни — Finance.ua

День фінансів: рішення щодо облікової ставки, транш від МВФ, динаміка ІТ-індустрії під час війни
У четвер, 14 грудня, про важливі рішення НБУ та МВФ.
НБУ знизив облікову ставку. Правління Національного банку ухвалило рішення з 15 грудня зменшити облікову ставку з 16% до 15%. Це рішення узгоджується зі сповільненням інфляції та поліпшенням інфляційних очікувань, що сприятиме збереженню привабливості гривневих інструментів для заощаджень.
- Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, інфляція в листопаді знизилася до 5,1%, навіть дещо швидше, ніж очікувалося. За оцінками НБУ, показники інфляції в грудні залишатимуться близькими до поточних рівнів.
- Також Пишний пояснив, що курс долара зріс на міжбанку за останні тижні через зміну тренду. Це звичайна сезонність, яка до війни спостерігалася кожного року.
Додамо, що в новому випуску на нашому YouTube-каналі фінансовий експерт Олексій Козирев розповідає, що буде з курсом долара і євро в грудні:
Третій транш від МВФ. Сьогодні Україна отримала третій транш фінансування на суму близько $900 млн (663,9 млн СПЗ) від МВФ. Ці кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків бюджету.
- До речі, Сенат США ухвалив законопроєкт про асигнування на потреби оборони із рекордною сумою дозволених витрат, а також $300 млн на допомогу Україні.
«Укрпошта» зацікавлена в PINbank. «Укрпошта» зберігає зацікавленість у переданні їй акцій PINbank, рішення про стягнення яких у держвласність суд ухвалив у березні цього року. Компанія вважає, що структурний маяк оновленого меморандуму з МВФ не є для цього перешкодою.
Кількість депозитів зросла на 50%. Як повідомив Данило Гетманцев, депозити підприємств і населення в національній валюті у листопаді сягнули 1,5 трлн грн, з них населення — 0,68 трлн грн. Проти кінця 2021 року банківські вклади в гривні зросли майже на 50%,
в т. ч. населення — на 60%.
Динаміка ІТ-індустрії під час війни. Як свідчать результати проєкту IT Research Ukraine 2023, у кожного десятого фахівця знизилися доходи. 2023 рік стане першим за роки незалежності України, коли технологічна індустрія не покаже росту в порівнянні з минулим роком.
Оренда житла. Дані Держстату свідчать про те, що середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у листопаді 2023 року становила 6 585 гривень. На першому місці за вартістю оренди, як і раніше, знаходиться Закарпатська область, де оренда зросла на 46,6% до 12 731 гривень. Найнижчі ціни у прифронтових Херсонській (2 960 гривень), Сумській (3 008 гривень) та Миколаївській (3 501 гривень) областях.
Кібератака на «Київстар». Речниця компанії Ірина Леліченко повідомила, що понад 90% базових станцій мобільного оператора «Київстар» на підконтрольних Україні територіях працюють. Також в «Київстарі» кажуть, що голосовий сервіс підключений, а мережа «Домашнього Інтернету» відновлена на 93%.
- У свою чергу в НБУ розповіли, як вплинула кібератака на Київстар на роботу НБУ та банківської інфраструктури в Україні.
- Гендиректор компанії Олександр Комаров також додав, що російські хакери вразили кіберзахист «Київстар» через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників.
А в новій статті Finance.ua підготував низку корисних порад, що робити в разі відсутності зв’язку, та як не втратити доступ до своїх банківських рахунків:
Київстар, Vodafone чи lifecell: що робити за відсутності зв’язку 📱
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