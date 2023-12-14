День фінансів: рішення щодо облікової ставки, транш від МВФ, динаміка ІТ-індустрії під час війни — Finance.ua

День фінансів: рішення щодо облікової ставки, транш від МВФ, динаміка ІТ-індустрії під час війни Сьогодні 17:50

У четвер, 14 грудня, про важливі рішення НБУ та МВФ.

НБУ знизив облікову ставку. Правління Національного банку Правління Національного банку ухвалило рішення з 15 грудня зменшити облікову ставку з 16% до 15%. Це рішення узгоджується зі сповільненням інфляції та поліпшенням інфляційних очікувань, що сприятиме збереженню привабливості гривневих інструментів для заощаджень.

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, інфляція в листопаді знизилася до 5,1%, навіть дещо швидше, ніж очікувалося. За оцінками НБУ, показники інфляції в грудні залишатимуться близькими до поточних рівнів.

Також Пишний пояснив, що курс долара зріс на міжбанку за останні тижні через зміну тренду. Це звичайна сезонність, яка до війни спостерігалася кожного року.

Додамо, що в новому випуску на нашому YouTube-каналі фінансовий експерт Олексій Козирев розповідає, що буде з курсом долара і євро в грудні:

Третій транш від МВФ. Сьогодні Україна Сьогодні Україна отримала третій транш фінансування на суму близько $900 млн (663,9 млн СПЗ) від МВФ. Ці кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків бюджету.

До речі, Сенат США ухвалив законопроєкт про асигнування на потреби оборони із рекордною сумою дозволених витрат, а також $300 млн на допомогу Україні.

«Укрпошта» зацікавлена в PINbank. «Укрпошта» «Укрпошта» зберігає зацікавленість у переданні їй акцій PINbank, рішення про стягнення яких у держвласність суд ухвалив у березні цього року. Компанія вважає, що структурний маяк оновленого меморандуму з МВФ не є для цього перешкодою.

Кількість депозитів зросла на 50%. Як в т. ч. населення — на 60%. Як повідомив Данило Гетманцев, депозити підприємств і населення в національній валюті у листопаді сягнули 1,5 трлн грн, з них населення — 0,68 трлн грн. Проти кінця 2021 року банківські вклади в гривні зросли майже на 50%,населення — на 60%.

Динаміка ІТ-індустрії під час війни. Як Як свідчать результати проєкту IT Research Ukraine 2023, у кожного десятого фахівця знизилися доходи. 2023 рік стане першим за роки незалежності України, коли технологічна індустрія не покаже росту в порівнянні з минулим роком.

Оренда житла. Дані Держстату Дані Держстату свідчать про те, що середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у листопаді 2023 року становила 6 585 гривень. На першому місці за вартістю оренди, як і раніше, знаходиться Закарпатська область, де оренда зросла на 46,6% до 12 731 гривень. Найнижчі ціни у прифронтових Херсонській (2 960 гривень), Сумській (3 008 гривень) та Миколаївській (3 501 гривень) областях.

Кібератака на «Київстар». Речниця компанії Ірина Леліченко Речниця компанії Ірина Леліченко повідомила , що понад 90% базових станцій мобільного оператора «Київстар» на підконтрольних Україні територіях працюють. Також в «Київстарі» кажуть , що голосовий сервіс підключений, а мережа «Домашнього Інтернету» відновлена на 93%.

У свою чергу в НБУ розповіли, як вплинула кібератака на Київстар на роботу НБУ та банківської інфраструктури в Україні.

Гендиректор компанії Олександр Комаров також додав, що російські хакери вразили кіберзахист «Київстар» через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників.

А в новій статті Finance.ua підготував низку корисних порад, що робити в разі відсутності зв’язку, та як не втратити доступ до своїх банківських рахунків:

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