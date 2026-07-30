День фінансів: рішення щодо облікової ставки, ПДВ на міжнародні посилки, оформлення РНОКПП за кордоном Сьогодні 17:45

Четвер, 30 липня. Кабмін повторно направив законопроєкт про оподаткування посилок, НБУ розпочав модернізацію процентної політики, а ЄС виділив черговий транш Україні.

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Рішення НБУ щодо облікової ставки

Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 15,5% з огляду на стійке посилення фундаментального цінового тиску та суттєвіше пришвидшення загальної інфляції до кінця року. Підвищення облікової ставки спрямовується на збереження привабливості гривневих активів, стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних очікувань, що дасть змогу вже в 2027 році повернути інфляцію на траєкторію сповільнення до цілі 5%.

Крім того, регулятор покращив прогноз зростання ВВП з 1,3% до 1,8% у 2026 році.

Також Національний банк розпочинає модернізацію операційного дизайну процентної політики. Її мета — активізувати грошовий ринок, розвинути надійні ринкові орієнтири вартості коштів і підвищити ефективність монетарної трансмісії для забезпечення цінової стабільності.

ПДВ на міжнародні посилки

Кабінет Міністрів схвалив і направив до Верховної Ради законопроєкт, який змінює правила оподаткування імпортних товарів, придбаних через іноземні маркетплейси. Наразі імпортні товари вартістю до 150 євро, що надходять в Україну міжнародними поштовими відправленнями, не оподатковуються податком на додану вартість (ПДВ). Уряд пропонує скасувати цю пільгу.

У Держмитслужбі додали , що під час підготовки документа врахували результати консультацій із народними депутатами, представниками бізнесу, операторами поштового зв’язку та експрес-перевізниками. Нові правила можуть набути чинності не раніше 1 січня 2027 року.

Транш від ЄС

Україна отримала черговий транш 3,47 млрд євро від ЄС в межах Ukraine Support Loan. Надходження другого траншу дозволяє продовжити фінансування критично важливих потреб Сил оборони та нарощування власного оборонного виробництва.

Оформлення РНОКПП за кордоном

Громадяни України, які перебувають за кордоном, можуть оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) за спрощеною процедурою.

Раніше цього року запрацював пілотний проєкт, який дозволяв оформити РНОКПП дітям віком до 18 років за заявою одного з батьків. Заяву можна було подати через електронний кабінет системи «е-Консул» або через посольство чи консульську установу України. Із 30 липня послуга стала доступною для всіх громадян України, які перебувають за кордоном і мають дійсний документ, що посвідчує особу.

Вартість комунальних послуг в Україні

Для більшості українських сімей комунальні платежі є однією з найбільш відчутних статей витрат. Разом із цим, ситуація з тарифами в країні доволі неоднорідна. Частина встановлених для населення цін однакова в усіх регіонах, але вартість окремих послуг суттєво відрізняється.

У новому матеріалі Finance.ua порівнює основні комунальні витрати у найбільших містах України. Також розповідаємо, які фактори найбільше впливають на розмір щомісячних платежів:

Відкриття і закриття компаній

Аналітики YC. Market повідомили , що впродовж ІІ кварталу 2026 року в Україні було зареєстровано 8 080 нових компаній. Найбільша активність реєстрацій традиційно зосереджувалася у столиці: у Києві зареєстрували 2 754 компанії, що складає 34% від загальної кількості. Друге місце посіла Львівська область, де зареєстрували 705 компаній. Водночас у ІІ кварталі 2026 року припинено 741 компанію.

Українці в Польщі

Кількість громадян України, які планують залишитися в Польщі на тривалий період, зростає. Крім того, рівень зайнятості українців підвищується, хоча багато хто й надалі працює на посадах, що не відповідають їхній кваліфікації. Так, майже 75% українців розглядають можливість довгострокового перебування в Польщі. 23% опитаних не визначилися з тим, чи планують тривалий час залишатися в Польщі.

До речі, згідно з прогнозом ЄЦБ , темпи зростання заробітних плат у країнах єврозони прискоряться до початку 2027 року, однак залишаться значно нижчими за пікові показники попередніх років.

Відмітимо, що в Україні за останні півтора-два місяці зросла кількість роботодавців , які пропонують конкурентні заробітні плати. Підвищення середніх зарплат спостерігається майже в усіх регіонах країни. У більшості регіонів середня заробітна плата за останній час зросла на 1−1,5 тис. грн.

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