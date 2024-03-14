День фінансів: рішення щодо облікової ставки, нова вартість полісу «Зелена карта», ціни на первинці та вторинці — Finance.ua

День фінансів: рішення щодо облікової ставки, нова вартість полісу «Зелена карта», ціни на первинці та вторинці Сьогодні 17:50

Четвер, 14 березня. Національний банк та інституції ЄС ухвалили декілька важливих рішень.

НБУ знизив облікову ставку. Правління Національного банку Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 15% до 14,5% із 15 березня 2024 року. Пом’якшення процентної політики підтримає відновлення економіки, не створюючи загроз для макрофінансової стійкості, стверджують у Нацбанку.

ставку за тримісячними депсертифікатами та за кредитами рефінансування. Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що новий рівень ставок за операціями НБУ є достатнім для підтримання привабливості гривневих активів, курсової стійкості та збереження помірної інфляції. Також Національний банк знизив . Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що новий рівень ставок за операціями НБУ є достатнім для підтримання привабливості гривневих активів, курсової стійкості та збереження помірної інфляції.

10 млрд доларів допомоги. Пишний додав , що в березні-квітні Україна може отримати понад

Нагадаємо, 21 лютого на сайті НБУ з’явилося повідомлення про обговорення змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці. Finance.ua вирішив дізнатись, що готує НБУ і кого це торкнеться:

Перевірки податківців. Голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев повідомив, що ДПС почне перевіряти підприємців, які встановили РРО. За його словами, Голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев повідомив, що ДПС почне перевіряти підприємців, які встановили РРО. За його словами, є кілька груп ризику

ЄС спрощує візові правила. Інституції ЄС Інституції ЄС мають намір спростити адміністративні правила для отримання робочих віз та віз для проживання громадянам третіх країн, які бажають працювати та жити в ЄС. Європарламент підтвердив тимчасову угоду. Вона має на меті залучити працівників-мігрантів, аби заповнити прогалину дефіциту робочої сили в ЄС.

📢 А в новому відео на нашому YouTube-каналі фінансовий експерт Олексій Козирев розповідає, чи повернуться біженці в Україну:

Вартість страхового полісу «Зелена карта». З 15 березня 2024 року МТСБУ З 15 березня 2024 року МТСБУ підвищує розміри єдиних страхових платежів за договорами міжнародного страхування «Зелена картка».

«Дія» відкриває код. Мінцифри Мінцифри відкрило код застосунку «Дія», який тепер можуть використовувати інші країни для створення власних державних сервісів. Відкритий код — світова практика, яку використовують уряди та технологічні компанії у всьому світі, серед них: Linux, Mozilla Firefox, Android. Також з таким підходом створюється Європейський гаманець цифрової ідентифікації EUDI.

Ціни на первинці та вторинці. За За даними ЛУН, ціни на вторинці в Україні зросли за останні пів року в середньому на 8%. Ціни на первинці залишаються майже незмінними. Наприклад, медіана однокімнатної квартири на вторинному ринку в лютому у Львові становить 60 000 $, що на 7% більше, ніж пів року тому.

До речі, частину коштів, сплачену при купівлі квартири, можна повернути. В матеріалі за посиланням розповідаємо нюанси.

5 млрд євро на закупівлю зброї від ЄС. Посли Євросоюзу Посли Євросоюзу схвалили збільшення військової допомоги Україні на 5 млрд євро. Йдеться про пропозицію щодо збільшення фінансової стелі Європейського фонду миру на 5 мільярдів євро для додаткової військової підтримки України.

торговельного режиму з Україною і Молдовою до 5 червня 2025 року. Європейський парламент також схвалив пропозицію Європейської комісії продовжити лібералізаціюі Молдовою до 5 червня 2025 року.

Зарплати айтівців. Аналітика DOU Аналітика DOU показує , що медіанні зарплати тих, хто змінював роботу торік, найчастіше не відрізняються від зарплат тих, хто продовжує працювати в тій самій компанії. Проте фахівці з досвідом понад 10 років можуть розраховувати на вищу компенсацію під час зміни роботи.

економлять від 41% до 77% українців. Вони значно менше витрачають на товари та послуги, які не є необхідними для базового існування. Водночас згідно із дослідженням «Делойт», заразвід 41% до 77% українців. Вони значно менше витрачають на товари та послуги, які не є необхідними для базового існування.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.