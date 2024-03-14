«Дія» відкриває код: чи безпечно це — Finance.ua

«Дія» відкриває код: чи безпечно це Сьогодні 10:40

«Дія» відкриває код: чи безпечно це

Міністерство цифрової трансформації відкрило код застосунку «Дія», який тепер можуть використовувати інші країни для створення власних державних сервісів.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Що це дасть? Тепер країни, які цікавляться розвитком цифрової трансформації України зможуть ознайомитися із логікою роботи застосунку та використати код для створення державних сервісів на його основі.

«IT-фахівці зможуть використати найкращі рішення для створення аналогів Дії та власних застосунків на базі оупенсорсу. Для цього потрібно буде доєднатися до публічної ліцензії», — йдеться у повідомленні Мінцифри.

На першому етапі, окрім загального коду серверної й мобільної частини застосунку, додали по одному документу та сервісу, щоб на прикладах показати логіку роботи «Дії» з даними. Для цього обрали Посвідчення водія та Витяг про несудимість.

Надалі Мінцифри планує розширювати перелік сервісів та документів для тестування.

Чи безпечно це

У коді немає доступу до реєстрів.

«Якщо захочете протестувати логіку роботи Дії, спеціально для цього в тестове середовище завантажили вигаданих користувачів із синтетичними даними», — наголошують у відомстві.

Відкритий код — світова практика, яку використовують уряди та технологічні компанії у всьому світі, серед них: Linux, Mozilla Firefox, Android. Також з таким підходом створюється Європейський гаманець цифрової ідентифікації EUDI.

🔗 Ознайомитись із відкритим кодом Дії та доєднатися до публічної ліцензії можна за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.