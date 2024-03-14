Європарламент схвалив продовження дії спрощеного торговельного режиму з Україною, але зі змінами — Finance.ua
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Європарламент схвалив продовження дії спрощеного торговельного режиму з Україною, але зі змінами

Казна та Політика
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Європарламент схвалив продовження дії спрощеного торговельного режиму з Україною, але зі змінами
Європарламент схвалив продовження дії спрощеного торговельного режиму з Україною, але зі змінами
Європейський парламент схвалив пропозицію Європейської комісії продовжити лібералізацію торговельного режиму з Україною і Молдовою до 5 червня 2025 року.
Відповідне рішення ухвалили в межах пленарного засідання Європейського парламенту, яке відбулося в середу у Страсбурзі. Доповідачем виступила депутатка від Литви Сандра Калнієте (група європейських народників).
«За» проголосували 347 депутатів, 117 — «проти» і 99 утрималися.
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Зокрема, ухвалене рішення пропонує продовжити тимчасове призупинення імпортних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС ще на рік, із 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року, на підтримку України на тлі агресивної війни росії проти цієї країни, що триває.
Це законодавство «наділяє Комісію повноваженнями вживати швидких заходів і запроваджувати будь-які необхідні заходи в разі значних перебоїв на ринку ЄС або на ринках однієї чи декількох країн ЄС через український імпорт». «Воно також передбачає екстрене гальмування для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, а саме птаха, яєць і цукру, а це означає, що, якщо імпорт цих продуктів перевищить середні обсяги 2022 і 2023 років, тарифи будуть знову впроваджені. Заходи з лібералізації залежать від поваги України до демократичних принципів, прав людини, верховенства закону та її постійних зусиль у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю», — ідеться в пресрелізі.
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В подальшому Рада офіційно схвалить постанову, і вона набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.
Як відомо, Угода про асоціацію між ЄС та Україною, що включає Зону глибокої та всеосяжної вільної торгівлі, забезпечила українському бізнесу преференційний доступ до ринку ЄС з 2016 року. Одразу після початку російської агресивної війни проти України ЄС у червні 2022 року запровадив заходи, які забезпечили безмитний доступ усієї української продукції на ринок ЄС. Ці заходи були продовжені на один рік у червні 2023 року і закінчуються 5 червня 2024 року.
31 січня 2024 року Європейська комісія запропонувала продовжити лібералізацію торговельного режиму з Україною і Молдовою ще на рік.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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