Комітет Європарламенту схвалив продовження лібералізації торгівлі для України з обмеженнями — Finance.ua
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Комітет Європарламенту схвалив продовження лібералізації торгівлі для України з обмеженнями

Казна та Політика
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Комітет Європарламенту схвалив продовження лібералізації торгівлі для України з обмеженнями
Комітет Європарламенту схвалив продовження лібералізації торгівлі для України з обмеженнями
Профільний комітет Європейського парламенту з питань міжнародної торгівлі схвалив продовження лібералізації торгівлі для України та Молдови до 5 червня 2025 року.
Відповідні рішення ухвалено під час засідання комітету у четвер у Брюсселі. «За» проголосували 26 депутатів, 10 — «проти», один «утримався».
Рішення, зокрема, пропонує продовжити тимчасове призупинення імпортних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС ще на рік — з 6 червня 2024 року по 5 червня 2025 року.
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У Європарламенті зазначили, що це законодавство «наділяє Комісію повноваженнями вживати швидких заходів та вводити будь-які необхідні кроки у разі значних перебоїв на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох країн ЄС через український імпорт».
«Воно також передбачає екстрене гальмування для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, а саме птиці, яєць та цукру, а це означає, що якщо імпорт цих продуктів перевищить середні обсяги 2022 та 2023 років, то тарифи будуть знову введені.
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Заходи щодо лібералізації залежать від поваги Україною демократичних принципів, прав людини, верховенства закону та її постійних зусиль щодо боротьби з корупцією та організованою злочинністю", — наголосили в комітеті.
Очікується, що Європарламент проголосує свою позицію у першому читанні на пленарному засіданні наступного тижня. Далі Рада має офіційно схвалити ухвалу, і вона набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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