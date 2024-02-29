Торгівля між росією та Євросоюзом — останні дані Євростату — Finance.ua
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Торгівля між росією та Євросоюзом — останні дані Євростату

Світ
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За даними Євростату, торгівля між Європейським Союзом і росією різко скоротилася внаслідок обмежень на імпорт і експорт, запроваджених ЄС після вторгнення в Україну.
І імпорт, і експорт впали нижче від доконфліктного рівня, що суттєво вплинуло на частку росії в торгівлі ЄС з країнами, що не входять до Євросоюзу.
Про це повідомляє Businessinsider.com.pl.
Дані Євростату показують, що частка росії в імпорті ЄС з країн, що не входять до Євросоюзу, впала з 9,5% у лютому 2022 року до лише 1,9% у грудні 2023 р.
Так само частка росії в експорті ЄС до країн, що не входять до Євросоюзу, за той самий період зменшилася з 3,8% до 1,4%.
Джерело імпорту деяких ключових товарів, таких як сира нафта та природний газ, також змінилося.
У березні 2022 року ЄС зафіксував пік торгового дефіциту з росією в розмірі 18,6 млрд євро, в основному через високі ціни на енергоносії.
Однак у березні 2023 року цей дефіцит скоротився лише до 0,1 млрд євро і залишався на цьому рівні до грудня 2023 року, коли він становив 0,8 млрд євро.
Природний газ, сира нафта, залізо і сталь, а також добрива становили близько двох третин загального імпорту ЄС з росії в четвертому кварталі 2023 року.
Водночас імпорт нафти з росії до ЄС скоротився з 28% загального імпорту нафти з-поза меж ЄС у четвертому кварталі 2021 року до 3% у четвертому кварталі 2023 року.
За той самий період найбільшими постачальниками сирої нафти до ЄС були США (16%), Норвегія (11%) і Казахстан (9%).
Так само частка росії в імпорті природного газу з-поза меж ЄС знизилася з 33% у четвертому кварталі 2021 року до 13% у тому ж кварталі 2023 р.
Найбільшими постачальниками природного газу до ЄС у четвертому кварталі 2023 р. були США (22%), Норвегія (21%) та Алжир (18%).
Людмила Пушенко
Людмила Пушенко
Перекладач-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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