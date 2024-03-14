В Україні підвищують вартість страхового полісу «Зелена карта» — Finance.ua

В Україні підвищують вартість страхового полісу «Зелена карта» Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

В Україні підвищують вартість страхового полісу «Зелена карта»

З 15 березня 2024 року Моторне (транспортне) страхове бюро підвищує розміри єдиних страхових платежів за договорами міжнародного страхування «Зелена картка».

Про це свідчить інформація на сайті МТСБУ.

Чому підвищують вартість страховки? У бюро кажуть, що підвищення розмірів страхових платежів важливе для того, аби страхувальники буди більш захищеними у випадку ДТП за кордоном.

«Зростання популярності виду міжнародного страхування „Зелена картка“ вплинуло не тільки на те, що збільшилася кількість оформлених договорів, але і на зростання кількості настання страхових випадків за такими договорами за кордоном (ДТП за участі українських водіїв). Така ситуація спричинила збільшення кількості страхових виплат та загальне зростання середньої страхової виплати постраждалим. Підвищення розмірів страхових платежів є необхідним кроком задля забезпечення страхувальників надійним захистом у випадку ДТП за кордоном», — йдеться у повідомленні МТСБУ.

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Скільки тепер буде коштувати «Зелена картка»?

Для легкових авто пасажиромісткістю до 9 осіб з водієм та для автомобілів загальною масою до 3500 кг вартість складе:

на 15 днів — 1120 грн (раніше 1002 грн)

на 1 місяць — 1783 грн (раніше 1595 грн)



на 3 місяці - 4812 грн (раніше 3789 грн)



на 1 рік — 12 446 грн (раніше 8769 грн).



Усі оновлені тарифи можна знайти за посиланням.

Основні фактори, які спричинили перегляд вартості тарифів:

Зростання суми середньої страхової виплати. За 2023 рік розмір середньої суми страхового відшкодування за договорами «Зелена картка» зріс на 20% та досягнув 3085,61 євро. У 2022 році цей показник становив 2562,92 євро.

За 2023 рік розмір середньої суми страхового відшкодування за договорами «Зелена картка» зріс на 20% та досягнув 3085,61 євро. У 2022 році цей показник становив 2562,92 євро. Збільшення кількості вимог за наслідками страхових випадків з вини українських водіїв за кордоном. До повномасштабного вторгнення кількість врегульованих вимог від іноземних кермувальників, які постраждали у ДТП з вини українських водіїв, становила в середньому 5500 випадків на рік, у 2022 році цей показник зріс на 45% та склав 7 693 вимоги. За підсумком 2023 року загальна кількість таких вимог зросла ще на 96% та становила 15 122 вимоги.



До повномасштабного вторгнення кількість врегульованих вимог від іноземних кермувальників, які постраждали у ДТП з вини українських водіїв, становила в середньому 5500 випадків на рік, у 2022 році цей показник зріс на 45% та склав 7 693 вимоги. За підсумком 2023 року загальна кількість таких вимог зросла ще на 96% та становила 15 122 вимоги. Клієнти частіше укладають тривалі договори страхування. Більшість українських водіїв стали перебувати за кордоном довший період. Як наслідок, наразі кермувальники частіше оформлюють довготривалі договори страхування. Якщо раніше більшість договорів страхування «Зелена картка» укладалися терміном на 15 днів, то зараз спостерігається зростання питомої ваги договорів з терміном дії 12 місяців.



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