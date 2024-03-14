Посли ЄС схвалили виділення 5 млрд євро на закупівлю зброї Україні — Finance.ua

Посли ЄС схвалили виділення 5 млрд євро на закупівлю зброї Україні Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

Посли ЄС схвалили виділення 5 млрд євро на закупівлю зброї Україні

Посли Євросоюзу 13 березня схвалили збільшення військової допомоги Україні на 5 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову МЗС України Дмитра Кулебу і верховного представника ЄС з питань закордонних справ Жозепа Борреля

Боррель написав, що послам ЄС вдалося домовитися про збільшення фонду для постачання озброєнь Україні на 5 млрд євро.

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«Посил зрозумілий: ми будемо підтримувати Україну всіма силами, щоб перемогти», — написав він.

Реакція України

Кулеба висловив подяку країнам-членам ЄС та верховному представнику ЄС із закордонних справ Жозепу Боррелю за підтримку.

Йдеться про пропозицію щодо збільшення фінансової стелі Європейського фонду миру на 5 мільярдів євро для додаткової військової підтримки України.

«Це ще одна потужна і своєчасна демонстрація європейської єдності та рішучості в досягненні нашої спільної перемоги», — написав Кулеба.

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Тепер Україна з нетерпінням очікує ухвалення остаточного рішення на наступному засіданні Ради ЄС із закордонних справ.

Нагадаємо, що на початку травня 2023 року Рада ЄС ухвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

Планувалося, що до березня 2024 року європейські країни нададуть Україні обіцяний мільйон снарядів. Однак, країни ЄС не змогли вчасно виконати план і назбирали для України лише 600 тисяч боєприпасів.

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