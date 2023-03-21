День фінансів: рекордна сума на оборону, 1,5 млрд євро від ЄС, заробіток за допомогою ШІ — Finance.ua

День фінансів: рекордна сума на оборону, 1,5 млрд євро від ЄС, заробіток за допомогою ШІ Сьогодні 17:50

У вівторок, 21 березня, Рада ухвалила низку важливих рішень. Також днями ПриватБанк відсвяткував свій 31-й день народження, тому Finance.ua вирішив зібрати кілька цікавих фактів, які ви могли не знати про Приват:

Працевлаштування за кордоном. Як передбачає ухвалений Верховною Радою Як передбачає ухвалений Верховною Радою законопроєкт № 2365 , агентства з працевлаштування українців за кордоном не братимуть гроші з претендентів. Усі витрати повинен брати на себе роботодавець, який шукає людину собі для роботи.

Нові міністри. Верховна Рада Верховна Рада призначила трьох нових міністрів . Колишній керівник Укрзалізниці Олександр Камишін став новим міністром з питань стратегічних галузей промисловості. Новим міністром освіти та науки став директор Малої академії наук, доброволець 95-ї десантно-штурмової бригади Оксен Лісовий. Михайла Федорова призначили віцепрем’єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністром цифрової трансформації.

Іспит для здобуття українського громадянства. ВР ВР запровадила іспит для здобуття українського громадянства. Ті особи, хто захоче отримати громадянство в Україні, повинні будуть скласти іспити з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою.

Випробування для військових-контрактників. Депутати підтримали Депутати підтримали встановлення випробування при прийнятті на військову службу за контрактом на строк до 6 місяців для громадян, які вперше прийняті на військову службу.

Банківські рахунки біженців під наглядом ДПС. Рада ухвалила у другому читанні законопроект про автоматичний обмін податковою інформацією. Тепер у ДПС з’явиться можливість автоматично отримувати від податкових органів інших країн інформацію про рух банківських рахунків своїх резидентів та, за необхідності, Рада ухвалила у другому читанні законопроект про автоматичний обмін податковою інформацією. Тепер у ДПС з’явиться можливість автоматично отримувати від податкових органів інших країн інформацію про рух банківських рахунків своїх резидентів та, за необхідності, блокувати рахунки . Наразі податківці мають надсилати спеціальні запити, якщо їм потрібна ця інформація.

Зміни до бюджету-2023. Нардепи ухвалили законопроєкт № 9105, який передбачає Нардепи ухвалили законопроєкт № 9105, який передбачає збільшення видатків бюджету на 537,2 мільярда гривень. З них 96,5% спрямовуються на сектор національної безпеки та оборони.

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ЄС виплатив Україні 1,5 млрд євро. другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро із загального пакета на 18 млрд євро. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що підтримка ЄС допомагає Україні працювати, захищати себе та ставить Україну на шлях вступу до ЄС, підтримуючи реформи. ЄС виплатив Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро із загального пакета на 18 млрд євро. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що підтримка ЄС допомагає Україні працювати, захищати себе та ставить Україну на шлях вступу до ЄС, підтримуючи реформи.

Прибуток банків зріс більш ніж удвічі. платоспроможних українських банків у січні-лютому 2023 року склав 21,5 млрд гривень. Це у 2,2 рази більше, ніж роком раніше. Чистий прибуток платоспроможних українських банків у січні-лютому 2023 року склав 21,5 млрд гривень. Це у 2,2 рази більше, ніж роком раніше.

До речі, на Finance.ua вийшов новий рейтинг кредитних карток з кешбеком. Такі картки поєднують в собі відразу кілька функцій, які спрощують життя їх власникам. Вони — одночасно і надійний гаманець, і безпечний засіб платежу. Вони — безкоштовний, завжди доступний «кишеньковий» банківський кредит. Але карток з кешбеком у банків багато. Яка ж з них краща, дізнавайтесь у нашому рейтингу:

Закон про прозорість в оборонних закупівлях. Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом закон № 8381 Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом закон № 8381 про прозорі оборонні закупівлі . Він передбачає обов’язкове оприлюднення в системі Prozorro цін, за якими оборонні замовники купують товари для військових та інші товари і послуги для забезпечення армії.

Правильне інвестування. Директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський розповів, як правильно Директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський розповів, як правильно інвестувати вільну суму грошей , щоб з часом вона принесла більший прибуток. Так, експерт радить не тримати всі гроші в одній валюті, зокрема тільки в доларах або гривнях. Для тих, в кого заощаджень побільше, є змога купити облігації внутрішньої державної позики чи військові облігації.

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