День фінансів: рекордна кількість поправок до держбюджету та скорочення в держорганах

Середа, 7 жовтня. Кабмін планує скоротити понад 4 тисячі вакантних посад у центральних органах виконавчої влади, а народні депутати подали рекордні за 24 роки 5236 поправок до проєкту держбюджету на 2027 рік.

Втрата роботи у нинішні турбулентні часи може здаватися справжньою катастрофою: звичний дохід зникає, а витрати залишаються. Саме тому важливо пам’ятати, що в період пошуку нового місця роботи можна оформити статус безробітного та отримувати допомогу від держави. Для вашої зручності Finance.ua в одному матеріалі зібрав інформацію про те:

хто має право на статус безробітного та допомогу за законом;

як оформити статус;

які документи потрібні;

які суми виплачують у 2026 році;

скільки часу можна отримувати допомогу;

що робити, якщо вам відмовляють у виплатах.

1,2 млрд євро від ЄС

Україна отримала ще 1,2 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Support Loan. Кошти спрямують на першочергові оборонні потреби. З урахуванням цього траншу загальний обсяг оборонного фінансування, отриманого Україною за програмою, сягнув майже 13 млрд євро.

Міжнародні резерви України

Міжнародні резерви України станом на 1 жовтня 2026 року становили $47 101,8 млн. У вересні вони зменшилися на 3,2%. Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями Національного банку та борговими виплатами країни в іноземній валюті.

Поправки до держбюджету-2027

До проєкту держбюджету на 2027 рік депутати подали 5236 поправок. Це рекордна кількість щонайменше за останні 24 роки. Близько двох третин усіх поправок є так званим «законодавчим спамом». Їх подають, зокрема, для тривалих виступів у сесійній залі або для вимагання врахування бажаних змін.

ПДВ, звітність і перевірки

Платникам ПДВ можуть спростити підготовку податкової звітності, а поріг для перевірок через відшкодування ПДВ підвищити у 10 разів. Відповідний законопроєкт уже рекомендували Верховній Раді для ухвалення. Законопроєкт розробили на виконання міжнародних зобов’язань України перед Європейським Союзом та Міжнародним валютним фондом.

Ринок праці

Аналітика OLX Робота показує , що українці стали активніше відгукуватися на вакансії у сфері виробництва, логістики та будівництва. За рік кількість відгуків на окремі робітничі професії зросла в кілька разів.

Як повідомили в Національному банку, атаки на інфраструктуру та збільшення тривалості повітряних тривог призвели до суттєвого скорочення попиту роботодавців на нових працівників. У вересні кількість вакансій в Україні зменшилася на 9% у річному вимірі, тоді як кількість резюме зросла на 28%.

Вакансій в IT стає менше, а конкуренція за них зростає. Як свідчать результати опитування DOU, у вересні на одну позицію в середньому припадало 38 відгуків кандидатів. Найскладніше зараз знайти роботу Front-end-розробникам, Node. js-фахівцям та QA.

До речі, за 8 місяців 2026 року Україна отримала 4,46 млрд доларів від експорту ІТ-послуг.

Зі свого боку в Конфедерації вільних профспілок пояснили , чи може працівник попросити роботодавця перерахувати остаточний розрахунок при звільненні не на власний рахунок, а на банківський рахунок іншої особи.

Скорочення в держорганах

У центральних органах виконавчої влади в межах оптимізації та підвищення ефективності державного апарату на першому етапі планують скоротити понад 4 тисячі вакантних посад. Окремим напрямом реформи стане вдосконалення системи навчання державних службовців.

Квадратні метри на вагу золота

Український ринок нерухомості продовжує трансформуватися під впливом регіонального попиту. За останній рік однокімнатні квартири в деяких обласних центрах зросли в ціні більш ніж на $10 000. Головними драйверами зростання вартості однокімнатних квартир стали міста Західної та Центральної України. Абсолютним лідером за сумою приросту виявився Луцьк — тут однокімнатні квартири здорожчали на приголомшливі $12 000 за рік.

Водночас новий власник не зобов’язаний автоматично оплачувати заборгованість, яку накопичив попередній господар.

В ЛУН також поділились статистикою цін на оренду квартир у Києві та передмісті.

Безкоштовне авто від держави

Комітет Верховної Ради підтримав проєкт про грошову компенсацію на самостійну купівлю автомобіля для ветеранів, однак новий механізм може коштувати державі десятки мільярдів гривень, а законопроєкти поки не дають чіткої відповіді, що буде з чинним правом на безоплатне авто та тими, хто вже роками чекає на нього.

Найбагатші міста світу

Oxford Economics склав рейтинг 40 міст із найвищим ВВП на душу населення серед міст, представлених у Global Cities Index 2026. Для розрахунків використали ВВП і чисельність населення міст за 2025 рік.