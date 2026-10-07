Безкоштовне авто від держави: пільги хочуть переписати

Комітет Верховної Ради підтримав проєкт про грошову компенсацію на самостійну купівлю автомобіля для ветеранів, однак новий механізм може коштувати державі десятки мільярдів гривень, а законопроєкти поки не дають чіткої відповіді, що буде з чинним правом на безоплатне авто та тими, хто вже роками чекає на нього.

Документи пропонують запровадити модель часткової компенсації вартості самостійно придбаного авто. Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів уже підтримав основну ініціативу за основу.

Тривалий час пункт 22 частини першої статті 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» гарантував особам з інвалідністю внаслідок війни право на першочергове безоплатне отримання автомобіля. Проте на практиці ця норма роками залишалася фактично заблокованою через відсутність бюджетного фінансування та складні закупівлі.

Комітет Верховної Ради України розглянув всі три альтернативні законодавчі ініціативи. Усі три документи мають спільну мету — запровадити сучасний механізм часткової компенсації вартості самостійно придбаного автомобіля, який має доповнити чинну систему. Але документи містять принципово різні підходи до фінансування, етапності та конституційних гарантій.

Три концепції: кого охоплять компенсації та коли

Головна відмінність між трьома поданими законопроєктами полягає у визначенні кола осіб, які матимуть право на державні кошти, та часових рамок запуску механізму.

Основний проєкт передбачає право на компенсацію виключно для осіб з інвалідністю внаслідок війни I та II груп. При цьому пропонується тривалий перехідний період: до 1 січня 2029 року виплати надаватимуться лише I групі, і тільки з 2029 року до системи залучать II групу.

Перший альтернативний проєкт розширює дію закону на ветеранів I, II та III груп інвалідності. Його перехідні положення передбачають, що до 1 січня 2028 року компенсація виплачуватиметься I та II групам, після чого залучать і III групу.

Другий альтернативний проєкт також охоплює I, II та III групи, але пропонує гнучкіший трьохетапний календар. До 1 січня 2027 року кошти отримуватиме I група, з 2027 по 2028 рік — I та II групи, а з 1 січня 2028 року пільга стане доступною і для ветеранів III групи.