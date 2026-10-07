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Квадратні метри на вагу золота: де в Україні найбільше дорожчають однокімнатки

Нерухомість
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Житлова нерухомість
Житлова нерухомість
Український ринок нерухомості продовжує трансформуватися під впливом регіонального попиту. За останній рік однокімнатні квартири в деяких обласних центрах зросли в ціні більш ніж на $10 000.
Про це свідчать дані ЛУН.

Західний бум: де цінники «виросли» на $10 000+

Головними драйверами зростання вартості однокімнатних квартир стали міста Західної та Центральної України. Абсолютним лідером за сумою приросту виявився Луцьк — тут однокімнатні квартири здорожчали на приголомшливі $12 000 за рік.
Зовсім трохи від нього відстають Вінниця (+$11 200) та Львів (+$11 000).
Далі розташувався Ужгород із позначкою +$10 700. Майже досягли планки у 10 тисяч доларів Тернопіль (+$9 900) та Івано-Франківськ (+$9 200).
Квадратні метри на вагу золота: де в Україні найбільше дорожчають однокімнатки

Карта цін: від столиці до регіонів

Аналітики ЛУН порівняли поточну середню вартість 1-кімнатних квартир та її річний приріст у різних куточках України. Найдорожчим містом залишається Львів із цінником у $75 000, а найдоступнішим серед обласних центрів — Запоріжжя ($16 000).
Квадратні метри на вагу золота: де в Україні найбільше дорожчають однокімнатки
Ось повний перелік міст України за вартістю однокімнатного житла та відсотком зростання за рік:
  • Львів — $75 000 (+17%)
  • Ужгород — $70 000 (+18%)
  • Київ — $67 000 (+3%)
  • Луцьк — $62 000 (+24%)
  • Чернівці — $61 000 (+13%)
  • Вінниця — $56 000 (+25%)
  • Рівне — $56 000 (+8%)
  • Житомир — $51 000 (+10%)
  • Тернопіль — $51 000 (+24%)
  • Одеса — $50 000 (+11%)
  • Черкаси — $49 000 (+11%)
  • Івано-Франківськ — $47 000 (+24%)
  • Хмельницький — $42 000 (+20%)
  • Полтава — $40 000 (+12%)
  • Дніпро — $35 000 (-0%)
  • Чернігів — $34 000 (+0%)
  • Кропивницький — $33 000 (+11%)
  • Харків — $24 000 (+9%)
  • Суми — $24 000 (+9%)
  • Миколаїв — $21 000 (+5%)
  • Запоріжжя — $16 000 (+4%)
Як ми повідомляли раніше, за останній місяць оренда однокімнатних квартир у Києві та Одесі подешевшала. Так, у Києві однокімнатні квартири подешевшали на 3% і зараз коштують у середньому 18 000 грн на місяць. В Одесі ціна знизилася на 11% до 13 400 грн. Водночас у західних областях України ціни продовжили зростати.
Також Finance.ua писав, програма державної пільгової іпотеки «єОселя» спрощує шлях до власного житла, проте вимоги до стартового капіталу та щомісячного бюджету суттєво відрізняються залежно від регіону. ЛУН порахував середні показники для 2-кімнатних квартир, які підходять під умови «єОселі».
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
КвартираЖитлова нерухомість
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