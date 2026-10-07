Квадратні метри на вагу золота: де в Україні найбільше дорожчають однокімнатки

Український ринок нерухомості продовжує трансформуватися під впливом регіонального попиту. За останній рік однокімнатні квартири в деяких обласних центрах зросли в ціні більш ніж на $10 000.

Про це свідчать дані ЛУН

Західний бум: де цінники «виросли» на $10 000+

Головними драйверами зростання вартості однокімнатних квартир стали міста Західної та Центральної України. Абсолютним лідером за сумою приросту виявився Луцьк — тут однокімнатні квартири здорожчали на приголомшливі $12 000 за рік.

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Зовсім трохи від нього відстають Вінниця (+$11 200) та Львів (+$11 000).

Далі розташувався Ужгород із позначкою +$10 700. Майже досягли планки у 10 тисяч доларів Тернопіль (+$9 900) та Івано-Франківськ (+$9 200).

Карта цін: від столиці до регіонів

Аналітики ЛУН порівняли поточну середню вартість 1-кімнатних квартир та її річний приріст у різних куточках України. Найдорожчим містом залишається Львів із цінником у $75 000, а найдоступнішим серед обласних центрів — Запоріжжя ($16 000).

Ось повний перелік міст України за вартістю однокімнатного житла та відсотком зростання за рік:

Львів — $75 000 (+17%)

Ужгород — $70 000 (+18%)

Київ — $67 000 (+3%)

Луцьк — $62 000 (+24%)

Чернівці — $61 000 (+13%)

Вінниця — $56 000 (+25%)

Рівне — $56 000 (+8%)

Житомир — $51 000 (+10%)

Тернопіль — $51 000 (+24%)

Одеса — $50 000 (+11%)

Черкаси — $49 000 (+11%)

Івано-Франківськ — $47 000 (+24%)

Хмельницький — $42 000 (+20%)

Полтава — $40 000 (+12%)

Дніпро — $35 000 (-0%)

Чернігів — $34 000 (+0%)

Кропивницький — $33 000 (+11%)

Харків — $24 000 (+9%)

Суми — $24 000 (+9%)

Миколаїв — $21 000 (+5%)

Запоріжжя — $16 000 (+4%)

Як ми повідомляли раніше, за останній місяць оренда однокімнатних квартир у Києві та Одесі подешевшала. Так, у Києві однокімнатні квартири подешевшали на 3% і зараз коштують у середньому 18 000 грн на місяць. В Одесі ціна знизилася на 11% до 13 400 грн. Водночас у західних областях України ціни продовжили зростати.