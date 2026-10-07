Скільки коштує орендувати квартиру в Києві та передмісті у жовтні 2026 року (інфографіка)

Київ потерпає від обстрілів. Як це вплинуло на ціни на оренду квартир в столиці, розповідаємо, згідно з інфографікою ЛУН станом 6 жовтня.

10 тис. грн, Святошинський та Дніпровський райони — 15 тис. грн, 16 тис. — в Оболонському районі. Нагадаємо, що у липні найдешевше однокімнатну квартиру можна зняти в Деснянському районі міста —Святошинський та Дніпровський райони — 15 тис. грн, 16 тис. — в Оболонському районі.

1-кімнатні квартири (приріст за рік)

Інфографіка ЛУН

Найдешевші однокімнатні квартири можна зняти в Деснянському районі міста — 9 тис. грн (ціна просіли на 10%).

Святошинський та Оболонський район тримає ціну — 15 тис. грн, тут вона не змінилась.

В Подільському районі ціна за рік зросла на 18% і нині становить 20 тис. грн. За рік також додав у ціні Соломянський район (+10%, становить 17 тис. грн.

2-кімнатні квартири (приріст за рік)

Інфографіка ЛУН

Найдешевші 2-кім. квартири можна зняти в Деснянському районі міста — 11 500 тис. грн (ціна просіла на 8%).

В Подільському районі ціна за рік зросла на 25% і нині становить 27 тис. грн.

Оболонський район тримає ціну — 19 тис. грн (+6%) та Солом’янський район додав +8% і становить нині 20 тис. грн.

Як змінювалась ціна

Що ж до того, скільки орендодавців дозволяють тримати тварин у квартирах, то 24% не дозволяють і 8% дозволяють.

Передмістя Києва

Бровари — 13 тис. грн за 1 кімнатну, 15 тисю за 2-х кімнатну.

Буча — 15 тис. грн 1 кімнатна.

Ірпінь — 16 тис. грн, 23 тис. грн за 2 кімнатну.

Вишгород — 12 тис. грн.

Раніше ми писали , що оренда однокімнатних квартир у Києві за останні три роки суттєво подорожчала. Найбільше зростання зафіксовано на Виноградарі — із 10 тис. грн у 2023 році до 24 тис. грн у 2026-му.