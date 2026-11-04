День фінансів: причини коливань курсу, законопроєкт про регулювання криптовалют, підвищення тарифів

Середа, 4 листопада. Міненерго прокоментувало пропозицію МВФ підвищити тарифи на комуналку в Україні, фінансовий комітет Ради підтримав законопроєкт про регулювання ринку криптовалют, а НБУ пояснив причини коливань курсу долара.

Легалізація криптовалют

Профільний комітет Верховної Ради підтримав до другого читання законопроєкт № 10225-д, який визначає правила роботи криптовалютного ринку, оподаткування операцій та вимоги до його учасників. Очікується, що нові норми запрацюють із 1 липня 2027 року. Законопроєкт передбачає, що регулювання ринку віртуальних активів здійснюватимуть Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і Національний банк України.

Підвищення тарифів на газ і світло

Раніше ми писали , що МВФ радить підвищити тарифи на газ і світло в Україні. Як заявили в Міністерстві енергетики, мораторій на підвищення цін залишається чинним, а змінювати систему тарифоутворення можна буде лише після завершення воєнного стану. Рекомендації МВФ щодо поступового підвищення тарифів на газ і світло не означають, що українцям найближчим часом доведеться платити більше.

ПриватБанк остаточно виграв суд у Коломойського та Боголюбова

Верховний суд Британії поставив крапку в справі ПриватБанку проти його колишніх власників — Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Тепер вони мають відшкодувати банку понад $3 млрд, оскільки суд відмовив їм у дозволі на подальше оскарження рішення.

Українці в Польщі

У Польщі помітно зменшилася кількість громадян України зі статусом тимчасового захисту. На початку серпня 2026 року його мали 951 тисяча українців, а на початку жовтня — вже 856 тисяч. Однією з головних причин скорочення стала перевірка документів.

Крім того, в Польщі планують змінити правила розрахунку мінімальної зарплати та посилити відповідальність роботодавців за порушення трудових прав.

👛 Масовий виїзд українців до Європи змусив по-новому подивитися на власні гаманці. Мільйони наших співгромадян на власному досвіді побачили, що ціни в супермаркетах Польщі, Чехії чи навіть Франції часто не надто вищі за українські. Проте за схожих чеків у магазинах європейці спокійно відкладають гроші, а в українців середня зарплата вичерпується практично «під нуль». Finance.ua порівняв ціни на продукти, пальне, ліки, транспорт, зв’язок та дозвілля в Україні та у п’яти країнах, де опинилося найбільше українських біженців:

Мостові переправи через Дніпро

Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури України очікує на виділення коштів із централізованого бюджету для будівництва альтернативних мостових переправ через Дніпро. Наразі фінансування безпосередньо на відповідні проєкти не виділено, однак агентство сподівається на його забезпечення протягом наступних декількох тижнів. Зокрема перший транш становитиме орієнтовно трохи більше ніж 1 млрд грн на всі мостові переходи.

Управління житловим фондом

Верховна Рада зареєструвала законопроєкт № 16209 «Про управління житловим фондом». Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроєкту є створення цілісної правової основи управління житловим фондом, за якої для кожного будинку зрозуміло, хто ним управляє, хто оплачує послуги і хто відповідає за його стан.

Причини коливань курсу

Як пояснили в Національному банку, на початку листопада попит на іноземну валюту зріс через збільшення бюджетних видатків, зокрема на оборону та безпеку, тоді як її пропозиція залишалася обмеженою. Водночас НБУ готовий і надалі підтримувати стійкість валютного ринку.

Зі свого боку інвестиційний банкір Сергій Фурса оцінив перспективи гривні та розповів, чи варто українцям готуватися до зростання курсу долара до 50 гривень. За його прогнозом , найближчим часом такого рівня не буде, однак він може стати реальністю наприкінці 2027-го або в середині 2028 року.

Нацбанк також оновив підходи до визначення, розрахунку та оприлюднення індикаторів грошового та валютного ринків України. Зокрема, запроваджується новий індикатор валютного ринку — довідковий курс гривні до євро станом на 12:00. Також НБУ змінює підходи до розрахунку офіційних курсів валют і розширює перелік інформації, яку публікуватиме щодня.