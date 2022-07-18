День фінансів: прибуток українських банків, «оптимізовані» трудові відносини, автоматична реєстрація ТОВ — Finance.ua

День фінансів: прибуток українських банків, «оптимізовані» трудові відносини, автоматична реєстрація ТОВ Вчора 17:50

Понеділок, 18 липня. Українські банки вийшли на прибуток вперше з початку війни, а працівникам і роботодавцям «оптимізували» трудові відносини.

Прибуток банків. Як свідчать дані Опендатабот, Як свідчать дані Опендатабот, українські банки отримали прибуток вперше після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Так, у травні українські банки отримали прибуток — 6,1 млрд грн. Основну частку прибутку (78% або 4,8 млрд грн) серед усіх українських банків заробив ПриватБанк.

До речі, обсяги депозитів в українських банках з початку повномасштабного вторгнення російського агресора зросли. Обсяги внесків від 10 000 до 200 000 гривень в українських банках зросли на 22%. У той же час депозити понад 200 000 гривень зросли майже на 11%.

Розширення повноважень НБУ. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України рекомендуватиме парламенту прийняти законопроект № 7465-1. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України рекомендуватиме парламенту прийняти законопроект № 7465-1. Проект стосується особливостей діяльності фінансового сектору у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні.

«Оптимізовані» трудові відносини. Президент Володимир Зеленський підписав проєкт закону № 7251 щодо Президент Володимир Зеленський підписав проєкт закону № 7251 щодо оптимізації трудових відносин . Документ передбачає диджиталізацію документообігу у трудовій сфері. Окрім того, проєкт закону передбачає збільшення тривалості робочого тижня на об’єктах критичної інфраструктури. Також документ запроваджує додаткову підставу для звільнення працівника.

Зеленський також підписав закони № 5688 та № 5689, які передбачають податкові та митні стимули для індустріальних парків. Згідно з підписаними законами, резиденти індустріальних парків отримають низку заходів державного стимулювання.

Борги за комуналку не стягуватимуть. Верховна Рада в першому читанні підтримала Верховна Рада в першому читанні підтримала заборону на примусове стягнення боргів за комунальні послуги у період дії воєнного стану. Законопроєкт пропонує на період воєнного стану зупинити примусове виконання рішень про стягнення боргів за комуналку з фізичних осіб. Раніше ця норма діяла щодо підприємств оборонно-промислового комплексу, органів військового управління, військових частин, вищих навчальних закладів, установ та організацій Збройних сил України.

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Автоматична реєстрація ТОВ для фізосіб. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував послугу автоматичної реєстрації ТОВ для фізосіб — запускають Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував послугу автоматичної реєстрації ТОВ для фізосіб — запускають бета-тестування нової послуги . Скористатися послугою зможуть громадяни України від 18 років, які мають податковий номер та УНЗР (унікальний номер запису у реєстрі).

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