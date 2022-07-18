Банки вперше отримали прибуток з початку війни — Опендатабот — Finance.ua
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Банки вперше отримали прибуток з початку війни — Опендатабот

Фондовий ринок
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Банки вперше отримали прибуток з початку війни — Опендатабот
Банки вперше отримали прибуток з початку війни — Опендатабот
Українські банки отримали прибуток вперше після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Про це свідчать дані Опендатабот.
«Вперше після початку військових дій у травні українські банки отримали прибуток — 6,1 млрд грн», — сказано в повідомленні.
Банки вперше отримали прибуток з початку війни — Опендатабот
Основну частку прибутку (78% або 4,8 млрд грн) серед усіх українських банків заробив ПриватБанк.
У невеликий плюс також вийшов Укргазбанк — 0,4 млрд грн. Інші державні банки, як і раніше, зазнають збитків.
Банки з іноземним капіталом гуртом заробили за травень 1,96 млрд грн. Основний прибуток — це заробітки ОТП банк (1,1 млрд грн), Райффайзен (0,5 млрд грн) та УкрСиб (0,4 млрд грн).

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Серед усіх банків з іноземним капіталом за 5 місяців 2022 року найбільше збитків зазнали Прокредит (0,7 млрд грн) та ОТП банк (0,6 млрд грн).
У групі банків із приватним капіталом лідує Південний із прибутком 0,3 млрд за 5 місяців 2022 року, другу позицію посідає ПУМБ із прибутком 0,22 млрд грн.
Варто зазначити, що баланс українських банків із приватним капіталом залишався позитивним впродовж всіх місяців війни — на відміну від решти банків.
Банки вперше отримали прибуток з початку війни — Опендатабот
Загалом баланс українських банків все ще залишається негативним — −1,3 млрд. грн.

Довідка Finance.ua:

  • за майже п’ять місяців війни з ринку було виведено лише три банки. З них два банки — це дочірні установи російських банків. Ще один банк мав проблеми ще задовго до воєнних дій;
  • протягом перших трьох місяців повномасштабної агресії росії проти України найкращі результати за показником Cost-to-Income ratio, відношення операційних витрат до операційних доходів, показали Ідея банк, Сітібанк, Укрексімбанк, А-Банк та Комерційний Індустріальний Банк.
Запрошуємо прийняти участь у Валютному форуму 2022. Поговоримо про курсові прогнози та особливості ведення ЗЕД під час війни.

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За матеріалами:
Finance.ua
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